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В эксклюзивном для Xbox шутере CrossFireX будет две сюжетные кампании

В эксклюзивном для Xbox шутере CrossFireX будет две сюжетные кампании


На мероприятии The Game Awards 2021 наконец-то была объявлена долгожданная дата релиза CrossFireX. Игроки на приставках Xbox One и Xbox Series X | S получат доступ к проекту уже 10 февраля 2022 года, на других платформах выход CrossFireX пока не запланирован.

Вместе с тем, стало известно, что в игре будет две сюжетные кампании для одиночного прохождения — Operation Catalyst и Operation Spectre. Про их продолжительность пока нет информации. Известно, что в рамках кампаний игрокам предстоит вступить в жестокий конфликт между двумя частными военными группировками — «Global Risk» и «Black List». Обе сюжетные кампании, которые будут в игре CrossFireX, разработаны студией Remedy Entertainment (создатели Control and Alan Wake) в партнерстве с компанией Smilegate (создатели франшизы CrossFire).



Напомним, что сама игра CrossFire — это один из самых популярных условно-бесплатных многопользовательских проектов в мире. В CrossFireX игроки на Xbox смогут получить бесплатно доступ к многопользовательским функциям, но сюжетные кампании будут платными.


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По материалам: newxboxone

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