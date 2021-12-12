В Китае внедряют новую концепцию борьбы с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

10:24 Автор: Иван Антонов, Пекин

На смену политике «нулевой терпимости» к COVID-19, когда основной упор делается на том, чтобы не допустить возникновения в стране очагов заболевания, власти КНР могут перейти к новой стратегии. Об этом на пресс-конференции, организованной Государственным комитетом по делам здравоохранения, рассказали эксперты ведомства, которых цитирует ресурс «Чжунго цинняньван».

В настоящее время ситуация с коронавирусом продолжает оставаться крайне сложной, количество новых случаев заражения в неделю превышает четыре миллиона, увеличивается смертность,а также и возникают новые штаммы, усиливающие неопределённость, заявил официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Ми Фэн.

Чем опасен штамм «омикрон»

В таких условиях для Китая сохраняется актуальность профилактики развития эпидемии COVID-19. Дополнительное значение эта работа приобретает накануне периода подготовки к празднованию Нового года по лунному календарю. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, власти КНР намерены придерживаться стратегии «динамичной ликвидации» очагов инфекции, пояснил представитель комитета Лян Ваньнянь.

Ключевым моментом новой концепции является своевременное и точное обнаружение появляющихся в Китае источников коронавируса, изоляция их от остальной части общества. Параллельно с этим должны приниматься меры для лечения заболевших, для чего китайские врачи будут сочетать западные препараты и традиционную китайскую медицину, уточнил эксперт.

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На пресс-конференции представители властей Китая также прокомментировали ситуацию с штаммом «омикрон». Пока специалисты не до конца разобрались с его природой и степенью опасности. Для определения устойчивости вируса к вакцинам потребуется время. Позитивным моментом является то, что новая разновидность COVID-19 не умеет «прятаться» от тестов, что позволяет своевременно устанавливать заболевших.

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