В России разработают нейропроцессор, алгоритм найдет эффективное лечение COVID-19 и другие новости из мира ИИ
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ForkLog собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.
- В России разработают нейропроцессор для искусственного интеллекта.
- В Нижегородской области появится «Квантовая долина».
- Китайские ученые протестировали мощное электромагнитное оружие, созданное с помощью ИИ.
- Немецкие дизайнеры создали умное пончо, позволяющее скрыться от камер с распознаванием.
- Искусственный интеллект помог канадским медикам найти потенциальное лечение коронавируса.
- Baidu представила умное зеркало с ассистентом для занятия спортом.
- Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю.
Минпромторг заказал разработку отечественного нейропроцессора
Министерство промышленности и торговли России перезапустило миллиардные тендеры на создание «косвенного аналога Nvidia Jetson Xavier» и микропроцессора «Эльбрус-32С».
Разработкой чипа с архитектурой NeuroMatrix займется научно-технический центр «Модуль» — он должен выполнить работы до 30 ноября 2025 года. Начальная максимальная цена контракта составила 7,63 млрд рублей.
В тендерной документации указано, что процессор должен включать нейросетевой ускоритель с не менее чем восемью ядрами.
Также «в ближайшее время» Минпромторг определит разработчика процессоров «Эльбрус-32С» под задачи Минобороны. Стартовая максимальная цена контракта — 7,14 млрд рублей.
Согласно документации, предполагается создание 32-ядерного микропроцессора для построения вычислительных систем в классе высокопроизводительных серверов и СХД высшего уровня производительности.
Подрядчик должен поставить опытную партию чипов и программное обеспечение для поддержки их архитектуры не позднее 30 ноября 2026 года.
В России создадут «Квантовую долину» для развития ИИ
До 2030 года в Нижегородской области создадут научно-технологический центр «Квантовая долина» для развития искусственного интеллекта и квантовых технологий.
В нем исследователи займутся разработкой инновационных производств и умных транспортных систем, реализацией проектов в сфере высокотехнологичного здравоохранения и медицинского приборостроения, экологии и ликвидации накопленного ущерба.
На территории центра построят лаборатории, научно-технические помещения, центры прототипирования и инжиниринга, места коллективного пользования, а также рабочие пространства. Это позволит создать более 1300 новых рабочих мест.
«Квантовую долину» профинансируют из регионального бюджета и внебюджетных средств.
Китайские ученые с помощью ИИ создали электромагнитное оружие
Исследователи из Китая применили искусственный интеллект для создания электромагнитного оружия. Размер прототипа сопоставим с пистолетом, а длина ствола составляет 12 см.
Устройство оборудовали тремя катушками на батарейном питании, генерирующими электромагнитное поле, которое разгоняет намагниченную пулю и выталкивает ее наружу. Его дульная энергия достигает 150 Дж, что сопоставимо с мощностью огнестрельной винтовки малого калибра.
По словам исследователей, они бы не достигли такой производительности оружия без использования ИИ в процессе проектирования.
Военно-морской флот Китая также применяет искусственный интеллект в разработке корабельных рельсотронов.
Искусственный интеллект помог найти потенциальные методы лечения COVID-19
В Канаде с помощью искусственного интеллекта нашли более 1000 потенциальных методов лечения COVID-19.
Доктор Артем Черкасов совместно с коллегами проанализировал около 40 млрд молекулярных структур и определил 1000 соединений, вероятно способных воздействовать на вирус SARS-CoV-2.
Из них исследователи выделили семь потенциальных кандидатов на противовирусные препараты и готовят их к испытаниям на животных.
По словам Черкасова, благодаря ИИ процесс поиска занял всего 19 дней вместо 10 предполагаемых лет.
«Сбер» научил ИИ распознавать огнестрельное оружие по камерам наблюдения
Инженеры компании «Сбер» применили искусственный интеллект для распознавания огнестрельного оружия с камер видеонаблюдения.
В компании заявили, что система способна отличить боевой пистолет от игрушечного с точностью 99%.
Технологию уже используют правоохранительные органы России.
В iPhone появится функция распознавания интимных фотографий на устройствах подростков
Компания Apple добавит в обновление iOS 15.2 функцию выявления интимных фото в сообщениях несовершеннолетних. Она уведомит о находке детей, но не их родителей.
При обнаружении откровенного контента в «Сообщениях» инструмент на базе ИИ выведет предупреждение и размоет превью снимка, пока пользователь не откроет его. Также система предложит подростку поговорить с заслуживающим доверия взрослым, если передача изображений производилась под давлением.
В Apple заявили, что не получат доступ к файлам, так как они защищены сквозным шифрованием.
Исследователи представили симулятор для обучения «мягких» роботов
Ученые из Массачусетского технологического института разработали двумерный симулятор Evolution Gym для проектирования, обучения и тестирования «мягких» ИИ-роботов. Он позволяет программировать модели на одновременное развитие их тел и «мозгов».
https://youtu.be/VWivmi9j608
Исследователи создали 30 уникальных задач, среди которых ходьба, перепрыгивание через препятствия, перенос или перетаскивание предметов и ползание под преградами. Также разработчики могут задавать собственные условия.
Симулятор позволяет алгоритмам самостоятельно переделывать конструкцию роботов, связывая вместе квадраты, и управлять ими. Также он предоставляет обратную связь ИИ о том, насколько хорошо 2D-модель справляется с поставленной задачей.
По словам ученых, некоторые перепроектированные искусственным интеллектом боты приняли вид скачущей лошади или обезьяны, чтобы быстрее пройти дистанцию или вскарабкаться на высокий блок.
Evolution Gym распространяется с открытым исходным кодом.
Baidu представила умное зеркало для тренировок
Китайский IT-гигант Baidu выпустил зеркало с искусственным интеллектом и поддержкой LTE для домашних занятий фитнесом Smart Fitness Mirror.
Умное зеркало Baidu. Данные: Gizmochina.
Устройство оборудовано восьмиядерным ИИ-процессором с вычислительной мощностью 3 Tops и IPS-экраном с диагональю 43 дюйма. Также оно оснащено настраиваемым широкоугольным датчиком, который повышает качество изображения в условиях низкой освещенности на 40% и увеличивает угол обзора в 144 градуса.
Фитнес-зеркало распознает движения пользователя и сравнивает их с примерами виртуального тренера. Его поставляют со встроенным приложением для упражнений, предлагающим индивидуальные уроки от ведущих спортивных преподавателей.
Стоимость Smart Fitness Mirror составляет $662 за базовую комплектацию или $740 — за продвинутую.
Разработчики Pokémon Go попросили пользователей просканировать реальный мир за виртуальные награды
Компания Niantic добавила в Pokémon Go квест по AR-сканированию достопримечательностей. Компания применит данные для разработки «метавселенной реального мира».
Преобразование объекта из реального мира в виртуальную модель. Данные: Niantic.
Пользователям необходимо заснять объекты и местность на покестопах, а затем отправить видео разработчикам. За это игроки получат внутриигровые награды.
Дизайнеры разработали пончо, скрывающее человека от распознавания камерами наблюдения
Немецкая дизайн-студия WertelOberfell совместно с техническими партнерами создала пончо Ignotum, способное «обмануть» ИИ-системы видеонаблюдения.
Инженеры использовали камеры с интегрированным алгоритмом обнаружения объектов MobileNetV2, обученным с помощью датасета COCO. Они разработали цифрового манекена и протестировали его с сотнями вариаций одежды в виртуальной среде.
Затем исследователи спроектировали несколько реальных образцов костюмов со светодиодными лентами. Результатом стала трехслойная муарная накидка со встроенными техническими компонентами, способная в различных условиях снизить точность распознавания ИИ до уровня, при котором невозможна дальнейшая обработка изображения.
Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю
С 4 по 10 декабря 2021 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $882,5 млн. Приводим наиболее интересные сделки.
- Создатели умной кормушки для птиц Bird Buddy получили $8,5 млн.
- Robust Intelligence привлекла $30 млн на разработку инструментов для стресс-тестирования ИИ-моделей.
- Edge Impulse собрала $34 млн на улучшение платформы, помогающей предприятиям использовать TinyML.
- NewtonX получила $32 млн на развитие сервиса маркетинговых исследований и аналитики B2B.
- Создатели платформы для генерации видео с цифровыми аватарами Synthesia привлекли $50 млн.
- Suki получила $55 млн на расширение базы данных пользователей голосового медассистента.
- Incode собрала $220 млн на поддержку омниканального сервиса биометрической идентификации.
- Разработчики ПО автоматизации расчета заработной платы Pento привлекли $35 млн.
- Serve Robotics получила $13 млн на расширение парка роботов-курьеров.
- Sense собрала $50 млн на поддержку платформы подбора персонала.
Также на ForkLog:
- Clearview AI запатентует технологию распознавания лиц.
- Илон Маск: роботы Tesla предотвратят крах цивилизации.
- Eurostar протестирует систему распознавания лиц на европейских путешественниках.
- DeepMind представила языковую модель с 280 млрд параметров.
- Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде.