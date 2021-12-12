В России разработают нейропроцессор, алгоритм найдет эффективное лечение COVID-19 и другие новости из мира ИИ

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ForkLog собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

В России разработают нейропроцессор для искусственного интеллекта.

В Нижегородской области появится «Квантовая долина».

Китайские ученые протестировали мощное электромагнитное оружие, созданное с помощью ИИ.

Немецкие дизайнеры создали умное пончо, позволяющее скрыться от камер с распознаванием.

Искусственный интеллект помог канадским медикам найти потенциальное лечение коронавируса.

Baidu представила умное зеркало с ассистентом для занятия спортом.

Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю.

Министерство промышленности и торговли России перезапустило миллиардные тендеры на создание «косвенного аналога Nvidia Jetson Xavier» и микропроцессора «Эльбрус-32С».

Разработкой чипа с архитектурой NeuroMatrix займется научно-технический центр «Модуль» — он должен выполнить работы до 30 ноября 2025 года. Начальная максимальная цена контракта составила 7,63 млрд рублей.

В тендерной документации указано, что процессор должен включать нейросетевой ускоритель с не менее чем восемью ядрами.

Также «в ближайшее время» Минпромторг определит разработчика процессоров «Эльбрус-32С» под задачи Минобороны. Стартовая максимальная цена контракта — 7,14 млрд рублей.

Согласно документации, предполагается создание 32-ядерного микропроцессора для построения вычислительных систем в классе высокопроизводительных серверов и СХД высшего уровня производительности.

Подрядчик должен поставить опытную партию чипов и программное обеспечение для поддержки их архитектуры не позднее 30 ноября 2026 года.

До 2030 года в Нижегородской области создадут научно-технологический центр «Квантовая долина» для развития искусственного интеллекта и квантовых технологий.

В нем исследователи займутся разработкой инновационных производств и умных транспортных систем, реализацией проектов в сфере высокотехнологичного здравоохранения и медицинского приборостроения, экологии и ликвидации накопленного ущерба.

На территории центра построят лаборатории, научно-технические помещения, центры прототипирования и инжиниринга, места коллективного пользования, а также рабочие пространства. Это позволит создать более 1300 новых рабочих мест.

«Квантовую долину» профинансируют из регионального бюджета и внебюджетных средств.

Исследователи из Китая применили искусственный интеллект для создания электромагнитного оружия. Размер прототипа сопоставим с пистолетом, а длина ствола составляет 12 см.

Устройство оборудовали тремя катушками на батарейном питании, генерирующими электромагнитное поле, которое разгоняет намагниченную пулю и выталкивает ее наружу. Его дульная энергия достигает 150 Дж, что сопоставимо с мощностью огнестрельной винтовки малого калибра.

По словам исследователей, они бы не достигли такой производительности оружия без использования ИИ в процессе проектирования.

Военно-морской флот Китая также применяет искусственный интеллект в разработке корабельных рельсотронов.

В Канаде с помощью искусственного интеллекта нашли более 1000 потенциальных методов лечения COVID-19.

Доктор Артем Черкасов совместно с коллегами проанализировал около 40 млрд молекулярных структур и определил 1000 соединений, вероятно способных воздействовать на вирус SARS-CoV-2.

Из них исследователи выделили семь потенциальных кандидатов на противовирусные препараты и готовят их к испытаниям на животных.

По словам Черкасова, благодаря ИИ процесс поиска занял всего 19 дней вместо 10 предполагаемых лет.

Инженеры компании «Сбер» применили искусственный интеллект для распознавания огнестрельного оружия с камер видеонаблюдения.

В компании заявили, что система способна отличить боевой пистолет от игрушечного с точностью 99%.

Технологию уже используют правоохранительные органы России.

Компания Apple добавит в обновление iOS 15.2 функцию выявления интимных фото в сообщениях несовершеннолетних. Она уведомит о находке детей, но не их родителей.

При обнаружении откровенного контента в «Сообщениях» инструмент на базе ИИ выведет предупреждение и размоет превью снимка, пока пользователь не откроет его. Также система предложит подростку поговорить с заслуживающим доверия взрослым, если передача изображений производилась под давлением.

В Apple заявили, что не получат доступ к файлам, так как они защищены сквозным шифрованием.

Ученые из Массачусетского технологического института разработали двумерный симулятор Evolution Gym для проектирования, обучения и тестирования «мягких» ИИ-роботов. Он позволяет программировать модели на одновременное развитие их тел и «мозгов».

https://youtu.be/VWivmi9j608

Исследователи создали 30 уникальных задач, среди которых ходьба, перепрыгивание через препятствия, перенос или перетаскивание предметов и ползание под преградами. Также разработчики могут задавать собственные условия.

Симулятор позволяет алгоритмам самостоятельно переделывать конструкцию роботов, связывая вместе квадраты, и управлять ими. Также он предоставляет обратную связь ИИ о том, насколько хорошо 2D-модель справляется с поставленной задачей.

По словам ученых, некоторые перепроектированные искусственным интеллектом боты приняли вид скачущей лошади или обезьяны, чтобы быстрее пройти дистанцию или вскарабкаться на высокий блок.

Evolution Gym распространяется с открытым исходным кодом.

Китайский IT-гигант Baidu выпустил зеркало с искусственным интеллектом и поддержкой LTE для домашних занятий фитнесом Smart Fitness Mirror.

Умное зеркало Baidu. Данные: Gizmochina.

Устройство оборудовано восьмиядерным ИИ-процессором с вычислительной мощностью 3 Tops и IPS-экраном с диагональю 43 дюйма. Также оно оснащено настраиваемым широкоугольным датчиком, который повышает качество изображения в условиях низкой освещенности на 40% и увеличивает угол обзора в 144 градуса.

Фитнес-зеркало распознает движения пользователя и сравнивает их с примерами виртуального тренера. Его поставляют со встроенным приложением для упражнений, предлагающим индивидуальные уроки от ведущих спортивных преподавателей.

Стоимость Smart Fitness Mirror составляет $662 за базовую комплектацию или $740 — за продвинутую.

Компания Niantic добавила в Pokémon Go квест по AR-сканированию достопримечательностей. Компания применит данные для разработки «метавселенной реального мира».

Преобразование объекта из реального мира в виртуальную модель. Данные: Niantic.

Пользователям необходимо заснять объекты и местность на покестопах, а затем отправить видео разработчикам. За это игроки получат внутриигровые награды.

Немецкая дизайн-студия WertelOberfell совместно с техническими партнерами создала пончо Ignotum, способное «обмануть» ИИ-системы видеонаблюдения.





Пончо Ignotum. Данные: WertelOberfell.

Инженеры использовали камеры с интегрированным алгоритмом обнаружения объектов MobileNetV2, обученным с помощью датасета COCO. Они разработали цифрового манекена и протестировали его с сотнями вариаций одежды в виртуальной среде.

Затем исследователи спроектировали несколько реальных образцов костюмов со светодиодными лентами. Результатом стала трехслойная муарная накидка со встроенными техническими компонентами, способная в различных условиях снизить точность распознавания ИИ до уровня, при котором невозможна дальнейшая обработка изображения.

С 4 по 10 декабря 2021 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $882,5 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

Создатели умной кормушки для птиц Bird Buddy получили $8,5 млн.

Robust Intelligence привлекла $30 млн на разработку инструментов для стресс-тестирования ИИ-моделей.

Edge Impulse собрала $34 млн на улучшение платформы, помогающей предприятиям использовать TinyML.

NewtonX получила $32 млн на развитие сервиса маркетинговых исследований и аналитики B2B.

Создатели платформы для генерации видео с цифровыми аватарами Synthesia привлекли $50 млн.

Suki получила $55 млн на расширение базы данных пользователей голосового медассистента.

Incode собрала $220 млн на поддержку омниканального сервиса биометрической идентификации.

Разработчики ПО автоматизации расчета заработной платы Pento привлекли $35 млн.

Serve Robotics получила $13 млн на расширение парка роботов-курьеров.

Sense собрала $50 млн на поддержку платформы подбора персонала.

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