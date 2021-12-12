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В СРЗП призвали ускорить ужесточение наказания за педофилию

В СРЗП призвали ускорить ужесточение наказания за педофилию

11.12.2021 19:18

Автор: Варвара Комарова


Источник: РИА Новости



Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За Правду») призвала как можно скорее ужесточить наказание за педофилию и законодательно предусмотреть возможность контролировать преступников. Об этом 11 декабря сообщает РИА «Новости».

В сентябре депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, внесли в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности для педофилов. За повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних предложили ввести наказание в виде пожизненного заключения.

Позднее Хинштейн сообщил, что кабмин одобрил инициативу. Также депутат выразил надежду, что Госдума рассмотрит проект в ближайшее время.

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«Наказание за педофилию нужно как можно скорее ужесточить. Статистика говорит о том, что многие преступления такого рода имеют рецидивирующий характер, и даже химическая кастрация в большинстве случаев не является решением проблемы: сделал укол, восстановил функцию», — заявила Лантратова.

Она отметила, что таких преступников в дальнейшем нужно ставить на учёт, чтобы надзорные органы могли контролировать их передвижения и места работы.

Кроме пожизненного заключения для рецидивистов, законопроект предполагает такое же наказание для любого педофила, когда преступление сопряжено с применением насилия, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних.

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Более того, как рассказал Хинштейн ранее, инициатива предусматривает увеличение возраста потерпевших. Согласно действующей норме, пожизненное наказание может быть назначено только преступнику, надругавшемуся над ребёнком младше 14 лет. Проект предлагает повысить этот возраст до 18 лет.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#преступность #дети

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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