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В США назвали условия для вступления Украины и Грузии в НАТО

В США назвали условия для вступления Украины и Грузии в НАТО

18:39  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в Североатлантическом альянсе, если будут соответствовать предъявляемым требованиям, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

Как отметил госсекретарь в интервью телеканалу NBC, альянс в 2008 году подтвердил, что открыт для Украины и Грузии.

Запад понимает недопустимость вступления Украины в НАТО, заявил Картаполов


«Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит [решение вопроса]», — сказал он.

Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») назвал вступление Украины а НАТО недопустимым. Он отметил, что Запад понимает это, но продолжает обещать Киеву членство в альянсе.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявлял, что позиция Украины по форсированному вступлению в НАТО не вернёт ей влияния в Донбассе, она чревата развитием югославского сценария.



#НАТО #Украина


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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