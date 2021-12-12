В США назвали условия для вступления Украины и Грузии в НАТО

18:39 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: ТАСС

Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в Североатлантическом альянсе, если будут соответствовать предъявляемым требованиям, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

Как отметил госсекретарь в интервью телеканалу NBC, альянс в 2008 году подтвердил, что открыт для Украины и Грузии.

Запад понимает недопустимость вступления Украины в НАТО, заявил Картаполов

«Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит [решение вопроса]», — сказал он.

Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») назвал вступление Украины а НАТО недопустимым. Он отметил, что Запад понимает это, но продолжает обещать Киеву членство в альянсе.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявлял, что позиция Украины по форсированному вступлению в НАТО не вернёт ей влияния в Донбассе, она чревата развитием югославского сценария.

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