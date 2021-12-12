В Тайшетском районе арестовали виновника смертельной аварии

В Тайшетском районе арестовали виновника смертельной аварии, которая произошла 2 декабря. Такую меру пресечения избрал суд по ходатайству следователя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Дорожный инцидент произошел утром 2 декабря на федеральной дороге «Сибирь» вблизи деревни Байроновка. Следствием установлено, что 33-летний водитель Lada Priora, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. От удара легковой автомобиль отбросило в сторону, на движущийся грузовой транспорт дорожной службы. Находящийся на переднем сидении Lada Priora 23-летний пассажир скончался на месте просишествия до приезда медиков.



