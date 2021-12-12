Вера Брежнева рассказала об удалении родинки

39-летняя певица Вера Брежнева призналась, что ее очень критиковали за родинку. Бывшей участнице «ВИА Гры» нередко приходится сталкиваться с критикой. Внешность звездной блондинки рассматривают буквально под микроскопом, а ее малейший проступок — уже повод для ехидных обсуждений. Однако сама жена Константина Меладзе научилась не расстраиваться по поводу такого негатива в свой адрес. Она уже понимает, что зачастую не стоит даже реагировать на тех, кто говорит о ней в плохом ключе. «Самый главный мой критик — я. Есть еще авторитетные для меня люди в своей профессии. Очень прислушиваюсь. Всё остальное — мнения, у каждого оно свое. И на всех не разорваться, угодить всем невозможно», — считает Вера.Вера Брежнева Она привела в качестве примера историю с родинкой, которая долгое время была ее визитной карточкой. «Одни говорили, критиковали, что я удалила родинку — типа это моя изюминка. Вторые хейтили: «Фу, удали ее, урод». А мой доктор просто сказал: «Вера, есть показания, нужно удалить»», — пояснила артистка. В итоге она прислушалась к мнению профессионала, даже не минуты не сомневаясь в правильности своего решения. Звезда раскрыла и главные секреты своей красоты. «Питание. Спорт. Любовь. Любимое дело. Занимаюсь своим физическим и ментальным здоровьем. Как следствие — чувствую себя хорошо и выгляжу тоже», — призналась исполнительница хита «Любовь спасет мир».