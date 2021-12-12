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Виктор Дробыш признался, что контролирует расходы жены

Виктор Дробыш признался, что контролирует расходы жены
Продюсер Виктор Дробыш рассказал о расходах семьи. Композитор рассказал в интервью Лере Кудрявцевой в «Секрете на миллион» о том, что следит за семейным бюджетом. По его словам, жена может не глядя купить пальто за пять тысяч долларов. В рублях это более 350 тысяч. А может подойти и спросить: «А можно я на распродаже кофточку за 100 долларов возьму?»
Виктор Дробыш «Но я легко могу ей сказать, например, что мы не можем себе что-то позволить, — добавил Дробыш. – И не потому, что у меня нет денег. А потому что у нас разные взгляды». Виктор также признался, что жена часто обвиняет его в «деревенских взглядах».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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