Виктор Дробыш признался, что контролирует расходы жены

Продюсер Виктор Дробыш рассказал о расходах семьи. Композитор рассказал в интервью Лере Кудрявцевой в «Секрете на миллион» о том, что следит за семейным бюджетом. По его словам, жена может не глядя купить пальто за пять тысяч долларов. В рублях это более 350 тысяч. А может подойти и спросить: «А можно я на распродаже кофточку за 100 долларов возьму?»Виктор Дробыш «Но я легко могу ей сказать, например, что мы не можем себе что-то позволить, — добавил Дробыш. – И не потому, что у меня нет денег. А потому что у нас разные взгляды». Виктор также признался, что жена часто обвиняет его в «деревенских взглядах».