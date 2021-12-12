Виктор Дробыш высказался о скандале с Филиппом Киркоровым

Продюсер Виктор Дробыш попытался оправдаться перед Поп-королем. Совсем недавно СМИ пестрили заголовками о том, что поп-король отрекается от знаменитого продюсера. Дробыш рассказал, чем заслужил к себе такое отношение. Осенью в одной из передач на ТВ всплыло видео прошлых лет, где продюсер нелестно высказывается о Филиппе Киркорове. Артист сразу же увидел этот ролик, и его реакция не заставила себя долго ждать — он тут же заявил, что продюсер для него «просто умер как человек». Спустя годы Дробыш сознался в излишней эмоциональности и грубости. «Наглый я был, это ужас. Я был не галантен. Умею шутить, но в этой ситуации я был озлобленный карлик. Непростительно грубый. Но повод был. Слава Богу, что я так выговорился, иначе бы действия какие-то предпринимал», — пояснил он Лере Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион».Филипп Киркоров Виктор посетовал, что видео принесло ему немало хлопот и неприятно напомнило о конфликте былой давности. Продюсер согласился с тем, что тогда был резковат. Как-то он даже раскаялся в своем поступке перед Киркоровым, но тот был слишком на него обижен и не принял извинений. Тогда, в 2007 году, Дробыш с Киркоровым не поделили одного артиста, из-за чего их отношения стали более чем напряженными. В одном из интервью тех лет Дробыш хлестко прошелся по музыканту и предложил ему найти работу в цирке. «Он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 на эстраде и никак не уходит. Постоянно подтверждает свой профессионализм песнями, разборками, розовыми кофточками», — заявил как-то продюсер. Показанный на ТВ ролик быстро набрал популярность и попался на глаза адресату послания Дробыша. Артист сильно обиделся на коллегу и сообщил, что вычеркивает его из своей жизни. «Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня. Все в этой жизни имеет предел и меру. Поэтому я хочу, чтобы ты знал: забудь мое имя. Даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер, для меня не существует такого человека», — ответил поп-король в личном блоге.