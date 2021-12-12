Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виктор Дробыш высказался о скандале с Филиппом Киркоровым

Виктор Дробыш высказался о скандале с Филиппом Киркоровым
Продюсер Виктор Дробыш попытался оправдаться перед Поп-королем. Совсем недавно СМИ пестрили заголовками о том, что поп-король отрекается от знаменитого продюсера. Дробыш рассказал, чем заслужил к себе такое отношение. Осенью в одной из передач на ТВ всплыло видео прошлых лет, где продюсер нелестно высказывается о Филиппе Киркорове. Артист сразу же увидел этот ролик, и его реакция не заставила себя долго ждать — он тут же заявил, что продюсер для него «просто умер как человек». Спустя годы Дробыш сознался в излишней эмоциональности и грубости. «Наглый я был, это ужас. Я был не галантен. Умею шутить, но в этой ситуации я был озлобленный карлик. Непростительно грубый. Но повод был. Слава Богу, что я так выговорился, иначе бы действия какие-то предпринимал», — пояснил он Лере Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион».
Филипп Киркоров Виктор посетовал, что видео принесло ему немало хлопот и неприятно напомнило о конфликте былой давности. Продюсер согласился с тем, что тогда был резковат. Как-то он даже раскаялся в своем поступке перед Киркоровым, но тот был слишком на него обижен и не принял извинений. Тогда, в 2007 году, Дробыш с Киркоровым не поделили одного артиста, из-за чего их отношения стали более чем напряженными. В одном из интервью тех лет Дробыш хлестко прошелся по музыканту и предложил ему найти работу в цирке. «Он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 на эстраде и никак не уходит. Постоянно подтверждает свой профессионализм песнями, разборками, розовыми кофточками», — заявил как-то продюсер. Показанный на ТВ ролик быстро набрал популярность и попался на глаза адресату послания Дробыша. Артист сильно обиделся на коллегу и сообщил, что вычеркивает его из своей жизни. «Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня. Все в этой жизни имеет предел и меру. Поэтому я хочу, чтобы ты знал: забудь мое имя. Даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер, для меня не существует такого человека», — ответил поп-король в личном блоге.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Автоэксперт назвал два лучших способа защиты автомобиля от угона
Автоэксперт назвал два лучших способа защиты автомобиля от угона
Вера Брежнева рассказала об удалении родинки
Вера Брежнева рассказала об удалении родинки
Виктор Дробыш высказался о скандале с Филиппом Киркоровым
Виктор Дробыш высказался о скандале с Филиппом Киркоровым
Любовь Успенская заявила, что официально развелась
Любовь Успенская заявила, что официально развелась
Лариса Долина вспылила из-за критики своих нарядов и возраста
Лариса Долина вспылила из-за критики своих нарядов и возраста
Хакеры вывели с горячих кошельков биткоин-биржи AscendEX более $77 млн
Хакеры вывели с горячих кошельков биткоин-биржи AscendEX более $77 млн
Создатели Scorn показали немного нового геймплея, игра готова на 75%
Создатели Scorn показали немного нового геймплея, игра готова на 75%
Лунный день сегодня 12 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 12 декабря 2021 года
«КСИ-СТРОЙ» при поддержке Сбера строит в Иркутске новый ЖК «Кумир»
«КСИ-СТРОЙ» при поддержке Сбера строит в Иркутске новый ЖК «Кумир»
Жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака: новые подробности громкого расставания
Жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака: новые
4 игры из Game Pass в ТОП-10 по версии The Washington Post в 2021 году
4 игры из Game Pass в ТОП-10 по версии The Washington Post в 2021 году
Инсайдер: следующий Call of Duty должен стать последней игрой серии для Xbox One
Инсайдер: следующий Call of Duty должен стать последней игрой серии

Топ на сегодня

Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
"Вы хотели бы бесплатно?": Россия отказалась снижать цену на газ для Греции
"Вы хотели бы бесплатно?": Россия отказалась снижать цену
Похоже, в DLC Serious Sam 4 игроков отправят в Россию
Похоже, в DLC Serious Sam 4 игроков отправят в Россию
После скандала с Ольгой Бузовой во МХАТе наступили тяжелые времена
После скандала с Ольгой Бузовой во МХАТе наступили тяжелые времена

Еще по теме

Виктор Дробыш признался, что у него мало секса
Виктор Дробыш признался, что контролирует расходы жены
Новая Фабрика звезд 9-й - Отчетный концерт (04.11.2017)
Новая Фабрика звезд - Отчетный концерт - МУЗ-ТВ / 9-й выпуск (04.11.2017)