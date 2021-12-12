Владимир Путин и режиссер Александр Сокуров поспорили по поводу Кавказа: хронология резонансной полемики

Вадим Карасев

9 декабря на заседании Совета по правам человека режиссер Александр Сокуров вступил в спор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу территориальной целостности России: Сокуров предложил "отпустить" кавказские республики. Дискуссия получилась жесткой и вызвала громкую общественную реакцию, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова Сокурова на экстремизм, а сам режиссер заявил, что опасается последствий. Spletnik собрал главное о ситуации.

Спор Сокурова и Путина

9 декабря президент РФ Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). На встрече, которая шла по видеосвязи, среди прочих выступил лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер Александр Сокуров. В своей речи он затронул ряд проблем, связанных с устройством России: межнациональные конфликты, территориальные претензии, политизацию силовиков, отсутствие сильной оппозиции и другие болезненные для российской действительности темы. "Ядром" его монолога стали размышления о судьбах кавказских республик, а итогом — предложение отпустить регионы, которые не хотят остаться в составе России.

Большая проблема — то, что происходит на Северном Кавказе. Политическая, культурная, эмоциональная, экономическая проблемы. При советской власти в республиках нервничали: засилье русских — нет возможности развиваться. Сейчас русских там почти нет. Кавказ становится мононациональным. <...> Мне кажется, что федерацию русских все больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с Кавказом, мне говорили открыто: вы, русские, не очень заслуживаете уважения. <...> Давайте посмотрим, что происходит с российским государством, с нашей конструкцией государства. Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве, пожелаем им удачи, пожелаем удачи всем падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью.

Владимир Путин счел слова Александра Сокурова непозволительными и предложил ему подумать, прежде чем говорить:

Есть за что извиниться. Потому что у вас не выступление, а манифест. Набор проблем и набор страхов, которые есть у какой-то части наших граждан. <...> Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? Проверим? Проверяли. В том числе и по голосованию по Конституции — посмотрите, как люди голосуют. <...> Я вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся. У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?

Александр Сокуров пытался отвечать президенту, но Путин пресек его:

У нас с вами же сейчас не дискуссия, у нас обмен мнениями. А то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем друг друга перебивать не переставая. Я вас знаю очень давно, отношусь к вам с большим уважением, потому что вы говорите всегда искренне. Но, прямо скажем, далеко не всегда точно. И некоторые вещи следовало бы как следует сначала рассмотреть и подумать.

Заканчивая свой ответ, Путин предложил Сокурову встретиться, чтобы еще раз все обсудить:

Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись, вы знаете, как я отношусь к нашим встречам и дискуссиям, я с удовольствием с вами подискутирую.





Владимир Путин

Реакция Чечни

Полемика Путина и Сокурова вызвала широкое общественное обсуждение, почти сразу же на слова режиссера отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров — он предложил проверить их на экстремизм. Кадыров назвал инициативу дать возможность отделиться некоторым регионам нарушением прав человека. По его словам, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации:

На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. <...> Я — Рамзан Кадыров. И я не президент, не падишах. Я — Глава Чеченской Республики, что указано в Конституции Чеченской Республики. Мы, чеченцы, как никто другой знаем, что такое нарушение прав человека, что такое кража людей с целью выкупа, что такое теракт в отношении мирных жителей, что такое убийство имамов, стариков, женщин и детей. Где был Сокуров, когда 300 тысяч чеченцев погибли, а несколько десятков тысяч пропали без вести? Трусливо отсиживался в режиссерском кресле (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал Кадыров в своем телеграм-канале.

С предложением проверить слова Сокурова на экстремизм также выступил председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов: он заявил, что письмо с просьбой оценить высказывания Сокурова будет отправлено председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

После этого Сокуров выразил обеспокоенность последствиями спора с президентом:

Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого. Я не знаю, какие могут быть последствия,

— заявил он изданию "Подъем".

Позицию чеченских властей он назвал доносом:

Ну, конечно, это донос! А разве это первый раз со стороны чеченских политиков, если они политики? Разве я первый, кого пытаются уничтожить, убрать? Я не первый и, видимо, не последний. Ну что делать? Такая реальность. Такое место в России есть. Все вопросы чеченские руководители пусть направляют президенту Путину, который создал Совет по правам человека как дискуссионную площадку по всем вопросам жизни страны. Пусть все свои вопросы чеченское руководство направляет туда,

— отметил Сокуров.

В Кремле на развитие событий отреагировали быстро: пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков исключил возможность ареста и других последствий для режиссера:

Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор,

— заявил Песков радиостанции "Говорит Москва".

Ранее Песков объяснил, почему дискуссия Путина и Сокурова получилась такой эмоциональной:

Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы,

— заявил пресс-секретарь порталу Daily Storm.





Реакция Александра Сокурова

После резонансного спора с президентом России Александру Сокурову пришлось дать множество комментариев СМИ на эту тему и объяснить свою позицию. Так, порталу РБК Сокуров признался, что расстроен из-за этой беседы:

Я огорчен тем, как все прошло, потому что президент не вник в суть сказанного мной, невнимательно слушал или, может быть, я непрофессионально задал вопрос. Ну так, слава богу, что я непрофессионально задал вопрос, потому что я не политик, а просто человек со стороны.

В комментарии РИА "Новости" Сокуров подчеркнул, что Путин неправильно его понял:

Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах.

При этом режиссер отметил, что не против поговорить с президентом на эту тему еще раз:

Если у него будет желание встретиться поговорить, то я возражать, конечно, не буду. У меня есть много вопросов к Владимиру Владимировичу — и политических, и социальных, и по культуре. Уйма вопросов.

Александр Сокуров — режиссер, сценарист, автор фильмов "Молох", "Телец", "Фауст", "Александра", "Русский ковчег", обладатель множества кинонаград. В последние годы он преподает режиссуру в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х. М. Бербекова. Его ученики — лауреаты Каннского кинофестиваля Кантемир Балагов ("Теснота") и Кира Коваленко ("Разжимая кулаки").





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