ВОЗ считает штамм коронавируса «омикрон» менее опасным, чем «дельта»

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

19:31 Автор: Марьям Гулалиева

По предварительным данным, штамм «омикрон» может снижать эффективность вакцин от коронавируса, при этом данный вариант менее опасен, чем «дельта». Об этом говорится в технической информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), связанной с новым вариантом COVID-19, передаёт РИА «Новости».

Штамм коронавируса B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой «омикрон». В России на сегодняшний день выявлено два случая заражения этим вариантом COVID-19.

Как сообщили в ВОЗ, пока есть ограниченные данные и нет подтверждённых доказательств эффективности вакцин против омикрон-штамма.

Чем опасен штамм «омикрон»

«Предварительные данные и значительно изменённый антигенный профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта», — говорится в документе.

При этом в организации заявили, что предварительные данные указывают на то, что новый штамм будет менее опасным. Это связано с тем, что большинство выявленных случаев заболевания были бессимптомными или с лёгкими и средними симптомами.

Согласно документу, по состоянию на 9 декабря омикрон-штамм выявлен в 63 странах. С чем связано быстрое распространение этого варианта коронавируса, пока непонятно, отметили в ВОЗ.

Как бороться с постковидным синдромом

«Однако, учитывая имеющиеся на сегодняшний день данные, можно предположить, что «омикрон» будет превосходить вариант «дельта» там, где вирус распространяется среди сообществ», — говорится в документе.

Ранее ряд стран запретил въезд из южных государств Африки. Ограничения ввела и Россия: с 28 ноября до 1 февраля 2022 года приостановлено авиасообщение с Танзанией. Также РФ ввела ограничения на въезд граждан, проживающих на территории ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга. Ограничен въезд и для всех иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних 10 дней. Граждане России, прибывающие из перечисленных государств, а также из Китая, Израиля, Великобритании, по прибытии сдают экспресс-тест на коронавирус.

#коронавирус

519