Зачем построили московский Манеж

00:32 Автор: Евгения Филиппова

12 декабря 1817 года открылся московский Центральный Манеж. Изначально он предназначался для строевой подготовки войск, но за два столетия успел побывать концертным залом, ипподромом, казармой, гаражом и, самое главное, центральным выставочным пространством столицы.

Здание Большого Манежа построили по приказу Александра I в 1817 году в честь пятилетия победы в Отечественной войне 1812 года. Его возвели по проекту инженера Августина Бетанкура, а к строительству привлекли целый штат инженеров и архитекторов под руководством главного инспектора гидравлических и земляных работ в Москве генерал-майора Льва Карбонье.

Работу завершили быстро, всего за восемь месяцев, но, когда в 1818 году началась жара, конструкция повредилась. Как говорится на сайте Манежа, пострадали стропила, которые перекрывали без промежуточных опор пространство почти в пятьдесят метров. Через год ситуация повторилась, и по приказу императора конструкцию перестроили, на что понадобилось ещё около полугода с сентября 1823 по май 1824 года.

Позже Манеж несколько раз достраивали, реставрировали и украшали. Последний раз здание приводили в порядок в 2004-2005 годах. Его пришлось даже не реставрировать, а восстанавливать, так как оно серьёзно пострадало в результате пожара в марте 2004 года.

Назначение Манежа тоже несколько раз менялось. Изначально там размещали конюшни и устраивали военные смотры и учения, а с начала 1830-х годов начали устраивать выставки, концерты, праздничные гуляния, конные состязания и уроки верховой езды.

День 12 декабря в истории

После Революции Манеж перестал быть местом для светских торжеств — в нём устроили казарму, а потом гараж для автомобилей правительства. Но с конца 1950-х года вернулись к проведению в здании выставок, концертов и других мероприятий. А в 1967 году Манеж получил статус Центрального выставочного зала столицы.

Сейчас историческое здание на Манежной площади — это главная площадка музейно-выставочного объединения «Манеж». Кроме экспозиций там устраивают лекции, мастер-классы, концерты. До конца этого года посетители могут познакомиться с историей места на выставке «Манеж. 200 лет в центре событий». Вход свободный при предъявлении QR-кода.

#история #Москва

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