Зеркальная дата 12.12: как исполнить свои желания 12 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Зеркальные даты считаются самыми сильными днями месяца, в которые можно изменить жизнь к лучшему и привлечь удачу. В декабре 2021 года у каждого из нас будет возможность исполнить заветное желание.

Зеркальная дата декабря — энергетически сильный день, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести воскресный день с пользой для себя. В этот день появится шанс освободиться от проблем и невзгод, найти путь к счастью, а также исполнить заветную мечту, следуя советам специалистов в области биоэнергетики.

Энергетика зеркальной даты 12.12

Числом-покровителем этой зеркальной даты будет Тройка. Это значит, что связь человека со Вселенной усиливается. День будет благоприятным для новых начинаний и творческой работы, которая может стать не только отдушиной, но и способом для дополнительного заработка.

Специалисты отмечают, что этот день будет отражением внутренних стремлений, а значит, нужно программировать себя на успех и гнать прочь грустные мысли. Позитивный настрой и вера в лучшее помогут обрести все то, что раньше казалось недостижимым.

Как ускорить исполнение желаний 12 декабря 2021 года

Самым важным в этот день будет собственный настрой. В воскресный день важно развиваться духовно и следовать к поставленным целям, взяв на подмогу утвердительные аффирмации и медитации, направленные на высвобождение внутренней энергии.

В день зеркальной даты исполнить заветную мечту поможет и умение верно расставлять приоритеты. Нельзя сомневаться и бояться — тщательный анализ поможет избавиться от ложных целей и задач, освободить время и силы для действительно важных дел.

12 декабря можно и нужно составлять карты желаний, чтобы мечты обязательно стали реальностью. Их подкрепляют магическими фразами, ускоряющими приближение того, что было в планах.

Исполнить заветную мечту поможет и четкая формулировка запроса во Вселенную. Желание записывают на листке бумаги и носят с собой, чтобы шаг за шагом приближаться к тому, что наполняет жизнь смыслом и дает стимул к дальнейшему развитию.