Жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака: новые подробности громкого расставания

Вадим Карасев

10 декабря стало известно о расставании 59-летнего певца Григория Лепса и 49-летней Анны Шаплыковой после 20 лет брака. Инициатором развода выступила Шаплыкова, а причиной, по словам ее адвоката, стал "кризис в отношениях":

Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе. Но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо,

— приводит слова адвоката Шаплыковой, Оксаны Акимовой, StarHit.





Шаплыкова подала документы о расторжении брака еще 16 ноября. Следующее судебное заседание состоится 20 декабря. По словам адвокатов и инсайдеров, развод будет мирным: Лепс и Шаплыкова остаются друзьями и не собираются делить имущество, публично выяснять отношения и конфликтовать из-за вопросов, связанных с детьми.

Григорий Лепс уже появился на публике после новостей о разводе: он посетил премию "Золотой граммофон", где, отвечая на вопросы журналистов о своем состоянии, заявил, что "прекрасно себя чувствует". Обручального кольца на нем уже не было. Анна Шаплыкова публичных заявлений не делала, сейчас она, судя по ее инстаграму, отдыхает на Мальдивах.





Анна Шаплыкова с детьми (архивное фото)

Брак с Анной Шаплыковой стал для Григория Лепса вторым. Они познакомились на дне рождения Лаймы Вайкуле в 2000 году — в то время Анна была танцовщицей шоу-балета Вайкуле. На момент знакомства Шаплыковой было 29 лет, певцу — 39. В браке родилось трое детей: дочери Ева и Николь и сын Иван. У Григория Лепса также есть старшая дочь, 36-летняя Инга, от первого брака со Светланой Дубинской.





Сплетник