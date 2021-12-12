Жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака: новые подробности громкого расставания
10 декабря стало известно о расставании 59-летнего певца Григория Лепса и 49-летней Анны Шаплыковой после 20 лет брака. Инициатором развода выступила Шаплыкова, а причиной, по словам ее адвоката, стал "кризис в отношениях":
Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе. Но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо,
— приводит слова адвоката Шаплыковой, Оксаны Акимовой, StarHit.
Шаплыкова подала документы о расторжении брака еще 16 ноября. Следующее судебное заседание состоится 20 декабря. По словам адвокатов и инсайдеров, развод будет мирным: Лепс и Шаплыкова остаются друзьями и не собираются делить имущество, публично выяснять отношения и конфликтовать из-за вопросов, связанных с детьми.
Григорий Лепс уже появился на публике после новостей о разводе: он посетил премию "Золотой граммофон", где, отвечая на вопросы журналистов о своем состоянии, заявил, что "прекрасно себя чувствует". Обручального кольца на нем уже не было. Анна Шаплыкова публичных заявлений не делала, сейчас она, судя по ее инстаграму, отдыхает на Мальдивах.
Брак с Анной Шаплыковой стал для Григория Лепса вторым. Они познакомились на дне рождения Лаймы Вайкуле в 2000 году — в то время Анна была танцовщицей шоу-балета Вайкуле. На момент знакомства Шаплыковой было 29 лет, певцу — 39. В браке родилось трое детей: дочери Ева и Николь и сын Иван. У Григория Лепса также есть старшая дочь, 36-летняя Инга, от первого брака со Светланой Дубинской.