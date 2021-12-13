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18 января в России стартует новый этап программы туристического кешбэка

18 января в России стартует новый этап программы туристического кешбэка

Новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову, пишет ТАСС.

Зарина Догузова:
—Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно.

Государственная программа туристического кэшбэка начала действовать в России в 2020 году. Она разработана федеральным агентством по туризму. Чтобы принять участие, россиянам предлагали оплатить путешествие по России картой «Мир» и получить обратно 20% от потраченной суммы. Подробности о правилах действия программы в 2022 году пока не известны.

Предыдущая новость по этой теме:

Программу туристического кешбэка продлили до 10 января

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По материалам: irk

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