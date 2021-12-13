Альтернативное правительство Мьянмы признало Tether в качестве официальной валюты

Группа сторонников свергнутого лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи признала Tether (USDT) платежным средством. Правительство национального единства начало сбор средств для кампании, направленной на свержение военного режима, пишет Bloomberg.

Министр финансов оппозиции Тин Тун Наинг написал в Facebook, что USDT «облегчит и ускорит торговлю, услуги и платежные системы».

В мае 2020 года Банк Мьянмы объявил криптовалюты вне закона, пригрозив нарушителям штрафами и тюремными заключениями, уточняет издание.

В сентябре альянс продемократических групп и кабинета министров Аун Сан Су Чжи объявил войну режиму главнокомандующего Мина Ауна Хлайна. Это привело к эскалации столкновений между военными и группами сопротивления.

Напомним, 7 сентября в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина легальным средством расчетов.

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Позднее Международный валютный фонд раскритиковал решение властей Сальвадора.

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