Анастасия Волочкова в откровенном наряде снялась с генералом

Балерина Анастасия Волочкова вышла в свет откровенном наряде. Артистка балета любит посещать светские мероприятия, нередко ее выходы заканчиваются скандалами. Так, недавно она раскритиковала убранство Большого театра. Следующей остановкой оказался «Крокус Сити Холл», куда наведалась звезда, чтобы посмотреть концерт «Кремлевцы». Рвение Волочковой к искусству, конечно, похвально. Но только ее наряды уж очень смущают окружающих. На этот раз балерина надела высокие сапоги на таком же высоком каблуке и сильно облегающее платье. А вот бюстгалтер остался не у дел, а потому по «Крокус Сити» звезда щеголяла, выставляя напоказ свои соски.Анастасия Волочкова с генералом Как это следует всем светским львицам, Волочкова побежала фотографироваться после концерта. Выбор пал на генерала Белоусова, к которому Анастасия охотно пристроилась, чтобы сделать снимок на память. Мужчина на фото кажется растерянным и даже печальным. Возможно, именно неприличный наряд балерины вызвал такую реакцию. Подписчики Волочковой не оценили ее новый снимок. По их мнению, Анастасии стоило бы одеться скромнее, посещая столь патриотичное мероприятие. «Респект за самоуродование», «Прилепится даже к генералам», «А че не на шпагате», «Кот в сапогах», «Фигура мужеподобная», «Платье не в тему», – глумятся фолловеры.