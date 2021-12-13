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Анна Седокова сделала заявление о безработном муже

Анна Седокова сделала заявление о безработном муже
Певица Анна Седокова высказалась о своем супруге Янисе Тимме.   В то время как казанский «Уникс» отказался продлевать контракт с Янисом Тиммой и игрок остался без работы, его жена трудится в поте лица, обеспечивая семью. Анна зарабатывает не только концертами и рекламными проектами в интернете, но еще и своим брендом одежды. Недавно она признавалась, что обеспечивает молодого мужа уже несколько месяцев. Была надежда на «Уникс», но контракт, действовавший месяц, решили не продлевать. Между тем, 38-летняя певица также заботится о младшем сыне Гекторе и старшей дочери Алине, которая живет в США. Но и этого ей мало. Седокова всерьез задумалась о четвертом ребенке. «Я мечтаю, чтобы публика уходила с моих концертов максимально счастливой, мечтаю о том, чтобы мой муж играл гениальную игру, хочу, чтобы дети были счастливы, я реализована в работе, и еще мечтаю о ребенке», — призналась Анна в недавнем интервью RuTV.
Анна Седокова с мужем Кстати, у Яниса Тиммы тоже есть сын от первого брака. Ему также пришлось взять на себя роль воспитателя младшего сына Анны, Гектора. Мальчик рожден от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым. Седокова признается, что сын и ее муж — лучшие друзья. Малыш называет мужа мамы Янисом и очень им гордится. Отметим, что в прошлом году уже ходили слухи о том, что Анна беременна четвертым ребенком. Она сама написала об этом в соцсетях, в ответ на один из комментариев. Но в итоге общего малыша у пары пока не появилось. К слову, многие поклонники считают, что у Седоковой и ее молодого мужа наступил кризис в отношениях. Кроме того, якобы, Тимма начал и играть гораздо хуже именно после того, как женился на звезде. Но сами супруги это отрицают, объясняя неудачи временным спадом в игре, который случается у любого спортсмена.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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