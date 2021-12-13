BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли криптовалютами

Швейцарская «дочка» одного из крупнейших банков Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) включила Ethereum в список поддерживаемых активов сервиса для торговли и хранения криптовалют.

По данным банка, он стал первым среди традиционных финансовых учреждений в Европе, который добавил вторую по капитализацию криптовалюту в продуктовую линейку.

По словам CEO Альфонсо Гомеса, шаг продиктован стремлением инвесторов диверсифицировать портфели. Систему управления криптовалютами интегрировали в банковское приложение, где в разделе инвестиций цифровые активы «соседствуют» с традиционными финансовыми инструментами.

Начиная с июня состоятельным клиентам доступны аналогичные услуги с биткоином.

Предполагается дальнейшее расширение списка поддерживаемых активов.

Выход на новые рынки будет зависеть от того, соответствуют ли они необходимым условиям зрелости, спроса и надзора.

Напомним, в сентябре Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии одобрило первый криптофонд в соответствии с законодательством страны.

В сентябре регулятор выдал платформе SIX Digital Exchange лицензию на работу в качестве биржи и центрального депозитария цифровых активов.



