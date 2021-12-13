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Binance отозвала заявку на получение лицензии в Сингапуре

Binance отозвала заявку на получение лицензии в Сингапуре


Криптовалютная биржа Binance отозвала заявку к Денежно-кредитному управлению Сингапура (MAS) на получение лицензии для местного филиала. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию.


Binance Asia Services — одна из примерно 170 связанных с цифровыми активами фирм, обратившихся за разрешением к регулятору. В сентябре MAS включило криптовалютную биржу в «список предупреждений для инвесторов», однако ее представитель отметил, что Binance Singapore на тот момент работала «в рамках соответствующего исключения».


Согласно последнему заявлению, платформа перестанет предоставлять услуги через binance.sg к 13 февраля 2022 года. Подразделение сфокусируется на технологии блокчейн.


По данным MAS, около 100 компаний либо отозвали свои заявки, либо получили отказ. Одобрение на работу есть у брокерского подразделения крупнейшего банка Сингапура DBS Bank и австралийской криптовалютной биржи Independent Reserve.


В ноябре регулируемая MAS финансовая компания Fintonia Group запустила два биткоин-фонда институционального уровня.


Напомним, в декабре сингапурская «дочка» Binance стала владельцем 18% доли в местной регулируемой платформе security-токенов Hg Exchange.


До этого CEO биржи Чанпэн Чжао допустил открытие штаб-квартиры компании во Франции. Позднее он добавил, что в числе возможных юрисдикций также рассматриваются ОАЭ и Сингапур.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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