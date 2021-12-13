Благотворительный фонд учит английскому языку детей в туберкулезной больнице

Благотворительный фонд «ТАК надо!» организовал занятия по английскому языку для детей, проходящих длительное лечение в Областной детской туберкулезной больнице Иркутска (Жигулевская, 4). По словам директора фонда Татьяны Башкатовой, акция позволяет детям отвлечься от медицинских процедур и подтянуть знания.



Татьяна Башкатова, директор Благотворительного фонда «ТАК надо!»:

— Лечение детского туберкулеза — долгий процесс, который длится 6-8 месяцев. Дети находятся на химиотерапевтическом лечении, затем следует реабилитация в санатории. Все это время ребятишки оторваны от школы, друзей, близких. Мы очень стараемся приободрить их. Даже придумали специальную обучающую программу. Закупили игры, учебники. Но при этом не загружаем деток домашними заданиями, обучение проходит комфортно, весело.

Для занятий с детьми директор фонда нашла опытного специалиста с хорошим знанием английского языка. Первое занятие, где педагог познакомился с детьми, уже состоялось. Следующие уроки в декабре пройдут в онлайн формате.

Проект «Дружеские встречи с английским языком» направлен не только на изучение школьного предмета, но и на проведение праздников. В Фонде считают, такой формат позволит эффективнее усваивать информацию, новые знания. На новогодний праздник к детям в больницу приедет Снегурочка, родом из Англии.



Татьяна Башкатова:

— Мы рады любой помощи — волонтерской, в том числе. Знаю, что многие бы хотели откликнуться, но порой не хватает времени. Можно сделать пожертвование на нашем сайте. Средства пойдут на подарки к новому году детям, оказавшимся в больнице. Если в проекте будет участвовать бизнес-сообщество, то для них предусмотрены налоговые льготы, если они на общей системе налогообложения. Наш фонд входит в список аккредитованных, с кем можно сотрудничать.

Сделать подарок к Новому году маленьким пациентам могут все желающие. Подробная информация есть на сайте фонда www.tac-fund.org.





Проект реализуется при поддержке Управления губернатора и Правительства Иркутской области.