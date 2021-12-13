Братский перинатальный центр погасил долг 6,3 миллиона после вмешательства прокуратуры

Братский перинатальный центр заплатил 6,3 миллиона рублей предпринимателям за поставку медицинского оборудования после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Установлено, что между Братским перинатальным центром и предпринимателями были заключены государственные контракты на поставку товаров медицинского назначения. Оборудование поставили в срок, оно было принято заказчиком, однако своевременно за него не заплатили. Задолженность погасили после того, как прокуратура внесла представление руководителю перинатального центра.