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Бразилец собрал работающий вертолет из сломанных автомобилей

Бразилец собрал работающий вертолет из сломанных автомобилей

Мужчина из Бразилии соорудил необычный вертолет из деталей сломанных автомобилей, сообщает Indian Express.

В Сети появились ролики, на которых можно увидеть летающее в небе чудо техники. Создателем вертолета оказался увлекается авиацией Жуан Диас, использовавший двигатель от Volkswagen Beetle.

Вместе с инженером поднялся в небо его друг, который затем поделился впечатлениями. "Мы довольно высоко пролетели над городом, было круто", — отметил мужчина.

Как писал NEWSTES, ранее сумасшедший лягушонок Crazy Frog улетел в космос в первом клипе за 11 лет.

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По материалам: uposters.ru

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