ЦБ РФ выступил против инвестиций паевых фондов в криптовалюты

Российский центробанк намерен запретить паевым инвестиционным фондам (ПИФ) инвестировать средства в цифровые валюты. Об этом говорится в проекте указания ЦБ.

В документе также прописан запрет на вложения средств ПИФ, в том числе предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов, в финансовые инструменты, стоимость которых зависит от курсов цифровых валют.

В ЦБ объяснили это защитой прав инвесторов.

Проект опубликован для обсуждения, предложения по нему принимаются до 27 декабря.

Напомним, в июле ЦБ РФ рекомендовал биржам не допускать к торгам инструменты с привязкой к криптовалютам. Уже тогда регулятор советовал управляющим компаниям не включать подобные активы в состав ПИФ.

В сентябре центробанк заявил, что не будет способствовать доступу неквалифицированных инвесторов к биткоину, а в декабре выступил против оказания финансовыми компаниями услуг по операциям с криптовалютами.