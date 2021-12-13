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ЦБ РФ выступил против инвестиций паевых фондов в криптовалюты

ЦБ РФ выступил против инвестиций паевых фондов в криптовалюты


Российский центробанк намерен запретить паевым инвестиционным фондам (ПИФ) инвестировать средства в цифровые валюты. Об этом говорится в проекте указания ЦБ.


В документе также прописан запрет на вложения средств ПИФ, в том числе предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов, в финансовые инструменты, стоимость которых зависит от курсов цифровых валют. 


В ЦБ объяснили это защитой прав инвесторов. 


Проект опубликован для обсуждения, предложения по нему принимаются до 27 декабря.


Напомним, в июле ЦБ РФ рекомендовал биржам не допускать к торгам инструменты с привязкой к криптовалютам. Уже тогда регулятор советовал управляющим компаниям не включать подобные активы в состав ПИФ.


В сентябре центробанк заявил, что не будет способствовать доступу неквалифицированных инвесторов к биткоину, а в декабре выступил против оказания финансовыми компаниями услуг по операциям с криптовалютами.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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