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Chainalysis поможет Robinhood с комплаенс-контролем в сфере криптовалют

Chainalysis поможет Robinhood с комплаенс-контролем в сфере криптовалют


Онлайн-брокер Robinhood объявил о партнерстве с аналитической платформой Chainalysis перед запуском собственного криптовалютного кошелька. Об этом сообщает Decrypt.


Согласно заявлению, с целью соответствия нормативным требованиям компания использует инструменты Chainalysis KYT и Reactor для своего торгового приложения Robinhood Crypto, а затем и кошелька.


Предполагается, что ПО KYT, которое отмечает подозрительные транзакции в режиме реального времени, поможет фирме противодействовать отмыванию денег. Инструмент Reactor предоставит интерфейс, позволяющий провести углубленный анализ данных в блокчейне до обнаружения подозрительной активности.


В Robinhood также подчеркнули, что персонал пройдет программы сертификации Chainalysis по комплаенсу.


"Chainalysis тесно сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами для разработки передовых отраслевых практик, и этот подход согласуется с обязательством Robinhood совместно работать с политиками", — заявил директор по партнерствам Robinhood Crypto Бен Эйнштейн.


По данным компании, список ожидания разрабатываемого криптовалютного кошелька превысил миллион пользователей.


Напомним, в Robinhood в сентябре подтвердили тестирование приложения для хранения криптоактивов.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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