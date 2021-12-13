Chainalysis поможет Robinhood с комплаенс-контролем в сфере криптовалют

Онлайн-брокер Robinhood объявил о партнерстве с аналитической платформой Chainalysis перед запуском собственного криптовалютного кошелька. Об этом сообщает Decrypt.

Согласно заявлению, с целью соответствия нормативным требованиям компания использует инструменты Chainalysis KYT и Reactor для своего торгового приложения Robinhood Crypto, а затем и кошелька.

Предполагается, что ПО KYT, которое отмечает подозрительные транзакции в режиме реального времени, поможет фирме противодействовать отмыванию денег. Инструмент Reactor предоставит интерфейс, позволяющий провести углубленный анализ данных в блокчейне до обнаружения подозрительной активности.

В Robinhood также подчеркнули, что персонал пройдет программы сертификации Chainalysis по комплаенсу.

"Chainalysis тесно сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами для разработки передовых отраслевых практик, и этот подход согласуется с обязательством Robinhood совместно работать с политиками", — заявил директор по партнерствам Robinhood Crypto Бен Эйнштейн.

По данным компании, список ожидания разрабатываемого криптовалютного кошелька превысил миллион пользователей.

Напомним, в Robinhood в сентябре подтвердили тестирование приложения для хранения криптоактивов.