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Четвертый центр «IT-куб» готовят к открытию в Приамурье

Четвертый центр «IT-куб» готовят к открытию в Приамурье

Детский центр по углубленному изучению языков программирования и развитию технического творчества  «IT-куб» Минпросвещения России планируется открыть в Белогорске в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В настоящее время подобные центры в Приамурье уже работают в Благовещенске, Свободном и Тынде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Амурской области.  

Четвертый в регионе IT-куб будет обучать 400 ребят в возрасте от 8 до 18 лет. На выбор детей центр предложит шесть направлений.

Среди них – «Программирование роботов», «Разработка AR/VR-приложений», «Программирование на языке Python». Дополнительно школьники смогут посещать шахматный клуб и занятия по английскому языку технической направленности. Административной команде нового центра предстоит подготовить площадку в соответствии с требованиями федеральной сети: закупить современное оборудование, отремонтировать и брендировать аудитории по утвержденному дизайн-проекту, сформировать и обучить коллектив наставников.

# Общество
По материалам: edu.ru

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