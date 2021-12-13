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Чикшулубский астероид врезался в Землю весной или летом

Чикшулубский астероид врезался в Землю весной или летом

Англо-американский коллектив ученых сумел установить, что знаменитый гигантский кратер в Чикшулубе (Мексика) образовался, когда в северном полушарии Земли была весна или лето.

Около 66,5 млн лет назад астероид шириной 10 км врезался в Землю, в наши дни на месте его падения сохранился ударный кратер диаметром около 180 км недалеко от небольшого городка Чикшулуб на полуострове Юкатан. Удар вызвал цунами высотой 50–100 метров, проникшее далеко от места падения. Следы этого цунами геологи находят за тысячи километров от Юкатана. Также в результате падения в атмосферу попало невероятное количество пыли, что вызвало климатические изменения по всей планете. Согласно известной гипотезе, именно падение астероида в Чикшулубе стало причиной мел-палеогенового вымирания, когда исчезло множество видов животных, включая динозавров.

Согласно гистологическому и гисто-изотопному анализу уникального скопления ископаемых рыб Танис из Северной Дакоты, падение астероида произошло весной или летом, вскоре после сезона нереста. «Это уникальное место в Северной Дакоте принесло много новой и интересной информации, — говорит Антон Олейник из Атлантического университета Флориды. — Полевые данные, собранные на этом участке, после тяжелой работы по их анализу, предоставили нам новое, невероятно подробное представление не только о том, что произошло на границе мелового и палеогенового периодов, но и о том, когда именно это произошло».

Уникальная структура и характер линий роста в костях ископаемых рыб из скопления Танис показали, что все рыбы погибли во время весенне-летней фазы роста. Изотопный анализ линий роста дал независимое подтверждение этому, показывая годовые колебания, которые прекращались во время весенне-летнего роста.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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По материалам: polit.ru

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