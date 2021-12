Цифровой банк с инвестициями холдинга Баффетта получил листинг на NYSE

9 декабря бразильский цифровой банк Nubank провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, получив $2,6 млрд, пишет Bloomberg. За два дня акции взлетели на 31,7%, а капитализация достигла $54,6 млрд.

