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Cуверенный фонд ОАЭ заинтересовался инвестициями в криптостартапы

Cуверенный фонд ОАЭ заинтересовался инвестициями в криптостартапы


Представляющая собой фонд Национального благосостояния эмирата Абу-Даби Mubadala Investment Company рассматривает инвестиции в «криптовалютную экосистему». Об этом заявил ее CEO Халдун Аль Мубарак.



«[Крипто] […] это бизнес, стоимость которого два года назад составляла $200 млрд, а сегодня достигла $2,5 трлн. В то время как многие остаются скептиками, я не отношусь к этой категории», — заявил он.


По словам топ-менеджера, формирующаяся в стране нормативно-правовая база позволит цифровым активам «стать нечто новым». 


Аль Мубарак не раскрыл деталей касательно инвестиционных планов, но пояснил, что они затрагивают связанные с криптовалютами сферы, такие как блокчейн и энергопотребление.


Mubadala управляет активами стоимостью 894 млрд дирхамов ($243 млрд).


Напомним, в сентябре регулятор Дубая одобрил торговлю криптовалютами в свободной экономической зоне.


В июле центробанк ОАЭ анонсировал разработку собственной цифровой валюты в Стратегии развития на 2023-2026 годы.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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