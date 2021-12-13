Cуверенный фонд ОАЭ заинтересовался инвестициями в криптостартапы

Представляющая собой фонд Национального благосостояния эмирата Абу-Даби Mubadala Investment Company рассматривает инвестиции в «криптовалютную экосистему». Об этом заявил ее CEO Халдун Аль Мубарак.

Mubadala’s CEO tells CNBC he’s not a crypto skeptic pic.twitter.com/rfT5nLjqur — CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) December 13, 2021

«[Крипто] […] это бизнес, стоимость которого два года назад составляла $200 млрд, а сегодня достигла $2,5 трлн. В то время как многие остаются скептиками, я не отношусь к этой категории», — заявил он.

По словам топ-менеджера, формирующаяся в стране нормативно-правовая база позволит цифровым активам «стать нечто новым».

Аль Мубарак не раскрыл деталей касательно инвестиционных планов, но пояснил, что они затрагивают связанные с криптовалютами сферы, такие как блокчейн и энергопотребление.

Mubadala управляет активами стоимостью 894 млрд дирхамов ($243 млрд).

Напомним, в сентябре регулятор Дубая одобрил торговлю криптовалютами в свободной экономической зоне.

В июле центробанк ОАЭ анонсировал разработку собственной цифровой валюты в Стратегии развития на 2023-2026 годы.



