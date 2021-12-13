Cyberpunk 2077 назвали «Игрой года» журналисты IGN Japan





Сейчас крупные игровые (и не только) издания подводят итоги года. В частности, они публикуют свои рейтинги лучших игр за 2021 год, и у многих изданий эти рейтинги сходятся. Но портал IGN Japan представил весьма необычную десятку лучших игр за год, разместив на первом месте Cyberpunk 2077.

Портал Forbes обратил внимание, что журналисты IGN Japan опубликовали свой список из 10 лучших проектов, и первое место возглавила игра от CD Projekt RED. ТОП-10 выглядит следующим образом:

Cyberpunk 2077 (версия для PC)Metroid DreadIt Takes TwoMonster Hunter RiseForza Horizon 5InscryptionDeathloopHadesResident Evil VillageTales of Arise

Журналисты отмечают, что у Cyberpunk 2077 были большие проблемы, особенно с консольными версиями (возглавляет ТОП именно PC-версия игры). Но проделанная в игре работа не позволяет им не поставить ее на первое место в рейтинге. Игра Cyberpunk 2077, считают журналисты IGN, имеет проработанность открытого мира, которой нет в других играх. Они указывают, что проект – это «шедевр, который останется в истории».