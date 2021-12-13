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Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей

Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Ведущая Дана Борисова призналась, как столкнулась с неуважением.   Ведущая работала вместе с журналистской занзибарского происхождения Еленой Хангой в программе «Принцип домино». Дана сразу почувствовала «очень злую ауру», исходящую от второй ведущей. Она тут же решила, что коллега практикует черную магию и использует кукол Вуду для устранения конкурентов. «Какие-то аромасвечи именно, запахи присутствовали. И что она там ходила, вот этими запахами гримерки обрабатывала», – вспоминает Борисова.
Елена Ханга Отношения у соведущих не заладились сразу. Ханга стала давить Дану своим сложным характером, Борисова не смогла долго оставаться на вторых ролях. Она начала распускать слухи, в том числе, про черную магию, Елена пришла в бешенство и объявила коллеге бойкот. Ведущая вспоминает, что Ханга ее игнорировала, не здоровалась в гримерках, «включила игнор». Борисова уверена, что подобное поведение крайне непрофессионально и неподобающе для серьезного человека. Напомним, недавно Дана Борисова сделала пластическую операцию по коррекции фигуры. С помощью липосакции ведущая откачала жир со спины, ног и живота. Сразу с операции Дана отправилась на съемки новогоднего шоу на телеканале НТВ, чтобы не подвести команду.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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