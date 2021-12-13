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День святого апостола Андрея Первозванного 13 декабря 2021 года

День святого апостола Андрея Первозванного 13 декабря 2021 года

Важный праздник в честь одного из апостолов Иисуса Христа состоится в начале зимы. 13 декабря верующие посетят церкви и храмы, чтобы помолиться Андрею Первозванному и снискать его покровительство.


Андрей Первозванный известен своими подвигами и распространением слова Божьего. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с традициями и приметами православного праздника, чтобы провести его по всем правилам церкви и получить высшее покровительство. Светлый праздник — время для покаяния и искренних молитв, помогающих духовному росту и развитию.

Традиции православного праздника 13 декабря

В народе праздник в честь апостола называют Андреевым днем или Андреем Зимним. С этого дня начинаются гадания на суженого, и девушки могут узнать свою судьбу, а также увидеть отражение будущего мужа в проруби.

Андрей Первозванный считается покровителем флота и семьи. Ему молятся моряки и путешественники, просят поддержки семьи с детьми, а незамужние молятся о счастливом браке. В день праздника верующие посещают торжественную службу, на которой возносят общие и частные молитвы святому, прося о покровительстве и поддержке.

По традиции в день православного праздника не делается послаблений в Рождественском посте. Верующие по-прежнему соблюдают строгость в принятии пищи, не употребляют алкоголь и не ссорятся.


Приметы праздничного дня


По примете в ночь на 13 декабря девушки, мечтающие удачно выйти замуж, кидают в окно монеты, привлекая состоятельных и добрых женихов.
Верное гадание в праздник — брошенный за порог сапог. Куда носок обуви показывает, оттуда и придет суженый.
Примета гласит, что с 13 декабря до Крещения (19 января) нельзя рукодельничать, прясть и ткать, чтобы не лишиться удачи.
Снегопад в ночь на 13 декабря сулит морозную зиму.
Ясно и морозно в день праздника — урожай будет богатым.
На Андрея Первозванного снег выпал — лежать ему до апреля.
О погоде судят по поведению кошки.
Заморозки сильные придут, если 13 декабря облака по небу низко плывут.
# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

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