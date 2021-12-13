Депутаты Заксобрания Приангарья приняли закон о выплатах на покупку жилья детям-сиротам

На 50 сессии депутаты Заксобрания Иркутской области приняли в окончательном чтении законопроект, закрепляющий меру поддержки в виде предоставления выплаты на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Как пояснила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, социальные выплаты получают сироты, достигшие возраста 23 лет и только при наличии постоянного места работы и детей. Сейчас такие субсидии выплачивают по указу губернатора Иркутской области. Было предложено закрепить эту меру социальной поддержки в областном законе.

Во втором чтении внесены несколько поправок. Установлен порядок принятия на учет и предоставления выплаты. Приобретенная жилплощадь будет сразу оформляться в собственность. Если стоимость жилья превышает размер выплаты, то на его покупку можно использовать средства материнского капитала, в том числе и областного.

Комитет ЗС Приангарья одобрил законопроект о выплатах на жилье детям-сиротам

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