Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Для школьников Архангельской области созданы видеоуроки по пожарной безопасности

Для школьников Архангельской области созданы видеоуроки по пожарной безопасности

Для школьников Архангельской области созданы видеоуроки по пожарной безопасности

Проект «Уроки пожарной безопасности для детей» будет реализован в школах Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Архангельское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества подготовило для педагогов методические рекомендации, обучающие видеоролики, мультфильмы, тесты, ребусы, викторины, игры.

Проект реализуется при поддержке АНО «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее».

Все материалы прошли согласование в Институте открытого образования и были рекомендованы к использованию на уроках в 3–5-х классах.

«Материалы адаптированы для обучающихся третьих-пятых классов и соответствуют возрастным особенностям данной группы школьников. Изучаемые темы представлены доступно и наглядно», – указано в аннотации регионального Министерства образования.
 
Архангельская область входит в число регионов Арктической зоны России, где в том числе реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности. В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Смоленской области до 2024 года откроются три новых детских технопарка «Кванториум»
В Смоленской области до 2024 года откроются три новых детских
Для школьников Архангельской области созданы видеоуроки по пожарной безопасности
Для школьников Архангельской области созданы видеоуроки по пожарной
Школьники Благовещенска будут учиться в профессиональных театральных мастерских
Школьники Благовещенска будут учиться в профессиональных театральных
Парень решил вернул бывшей девушке долг в коробке, но лучше бы он этого не делал
Парень решил вернул бывшей девушке долг в коробке, но лучше бы он
Кот ворвался в чужую квартиру, но чувствует себя как дома – ролик рассмешил весь интернет
Кот ворвался в чужую квартиру, но чувствует себя как дома – ролик
Power On: The History of Xbox выйдет уже сегодня на 5 сервисах
Power On: The History of Xbox выйдет уже сегодня на 5 сервисах
Пять мест в мировом океане, где под водой ищут пришельцев
Пять мест в мировом океане, где под водой ищут пришельцев
Вещи, которые нельзя оставлять в машине на морозе, чтобы не лишиться их
Вещи, которые нельзя оставлять в машине на морозе, чтобы не лишиться
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная — 2021" стала представительница Индии Харназ Сандху
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная — 2021" стала
Полезные свойства гинкго и сферы его применения
Полезные свойства гинкго и сферы его применения
В Москве включили праздничное освещение
В Москве включили праздничное освещение

Топ на сегодня

Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а MicroStrategy докупила 1434 BTC
Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а
BBC: футбольные болельщики потратили более $350 млн на фанатские токены
BBC: футбольные болельщики потратили более $350 млн на фанатские
В России разработают нейропроцессор, алгоритм найдет эффективное лечение COVID-19 и другие новости из мира ИИ
В России разработают нейропроцессор, алгоритм найдет эффективное
Нонна Гришаева высказалась о пластике
Нонна Гришаева высказалась о пластике
Лада Дэнс рассказала, как осталась без работы из-за конфликта с Киркоровым
Лада Дэнс рассказала, как осталась без работы из-за конфликта с

Еще по теме

В школах Кировской области возродят систему наставников-старшеклассников
В системе дополнительного образования Архангельской области создаются новые места
В Пензенской области обсудили перспективы работы педклассов в регионе
Свыше 60 тысяч школьников Забайкалья примут участие в «Уроках цифры»