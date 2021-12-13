Для школьников Архангельской области созданы видеоуроки по пожарной безопасности

Проект «Уроки пожарной безопасности для детей» будет реализован в школах Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Архангельское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества подготовило для педагогов методические рекомендации, обучающие видеоролики, мультфильмы, тесты, ребусы, викторины, игры.

Проект реализуется при поддержке АНО «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее».

Все материалы прошли согласование в Институте открытого образования и были рекомендованы к использованию на уроках в 3–5-х классах.

«Материалы адаптированы для обучающихся третьих-пятых классов и соответствуют возрастным особенностям данной группы школьников. Изучаемые темы представлены доступно и наглядно», – указано в аннотации регионального Министерства образования.



Архангельская область входит в число регионов Арктической зоны России, где в том числе реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности. В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.

