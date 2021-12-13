Дмитрий Тарасов поделился кадрами с крещения сына

Футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко окрестили сына. Совсем недавно жена футболиста Дмитрия Тарасова в третий раз стала мамой. У пары родился мальчик Алексей. Для молодых родителей таинство Крещения ребенка является один из главных событий. Дмитрий и Анастасия не стали исключением — днем они поделились кадрами подготовки к важному моменту, а чуть позже подробностями, как все прошло. Малыш вел себя спокойно на руках у батюшки во время обряда, а крестными родителями маленького Алексея стали близкие друзья пары. «Сынок, пусть тебе с ними повезет», — желала Костенко сыну по дороге в храм.Сын Дмитрия Тарасова За четыре года совместной жизни Дмитрий и Анастасия трижды стали родителями — их дочери Милане три года, а Еве скоро исполнится два. Девочки, к слову, тоже присутствовали на таинстве. По словам многодетной мамы, она сама ведет быт, а присматривать за детьми помогают няни. В сложных ситуациях подключаются также муж или сестра, которая стала крестной матерью второй дочки Костенко. Дмитрий Тарасов с любовью и трепетом относится к своей супруге. Часто в своем блоге говорит о любви к жене и детям, восхищается выносливостью Анастасии. На День матери Тарасов написал трогательный пост в адрес всех матерей в целом, и жене в частности: «Спасибо тебе, родная, за наших прекрасных детей, за нашу большую семью, о которой мы так мечтали». Супруга футболиста тоже не отстает и часто пишет восторженные посты в адрес мужа. Несмотря на такую визуальную идиллию, у пары находятся хейтеры, которые не всегда верят в чистоту их отношений спустя 4 года брака. Но Тарасов и не скрывает, что конфликты у пары случаются, но разводиться никто не собирается.