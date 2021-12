Дон Мэттрик хотел бы остаться в должности главы Xbox





Игроки, которые помнят презентацию и запуск Xbox One, наверняка помнят и специалиста Microsoft Дона Мэттрика. Именно он возглавлял подразделение Xbox в то время и презентовал консоль Xbox One в мае 2013 года.

Еще до выхода Xbox One в официальную продажу, в июле 2013 года, Дон Мэттрик покинул Xbox после волны критики из-за функциональности Xbox One, и он практически не комментировал свою отставку эти годы. Но в документальном фильме по Xbox, который вышел сегодня, Дон Мэттрик появляется, и он рассказывает о своем видении ситуации. Он рассказал, почему Xbox One вышла в продажу именно такой, какой она появилась — нацеленной не только на игры, но и на другие развлечения: фильмы, сериалы, ТВ:

Было интересно подумать о цели — чем могла быть развлекательная консоль. Мы выбрали этот путь для Xbox One. Мы хотели создать устройство для всех игр и развлечений. […] Я верил, что наша команда думает не только про игры, но также про телевидение, фильмы и истории внутри нашего игрового сообщества.

Дон Мэттрик отмечает, что он хотел бы остаться в Xbox, но принял решение об уходе после неудачной презентации Xbox One:

Я бы хотел иметь возможность остаться для реализации концепции и потенциала команды, но, в конечном итоге, летом я заявил о предстоящем уходе.

Напомним, что после ухода Дона Мэттрика в 2014 году на должность руководителя Xbox был назначен Фил Спенсер.

Ситуацию с выпуском Xbox One на рынок подробно комментируют и другие члены команды Xbox в шестом эпизоде документального сериала. Напомним, что в сериале есть русские субтитры.

Watch this video on YouTube