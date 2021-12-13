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    Новости » Шоу-бизнес » Dress Code. В Эрмитаже открылась выставка модной фотографии. Среди первых гостей — Ирина Абрамович, Ксения Соловьева, Ида Кехман

Dress Code. В Эрмитаже открылась выставка модной фотографии. Среди первых гостей — Ирина Абрамович, Ксения Соловьева, Ида Кехман

Dress Code. В Эрмитаже открылась выставка модной фотографии. Среди первых гостей — Ирина Абрамович, Ксения Соловьева, Ида Кехман

На выходных в Главном штабе Государственного Эрмитажа состоялась торжественная церемония открытия выставки "Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания фонда Still Art". Гостями открытия стали Ксения Соловьева, Марина Лошак, Зельфира Трегулова, Николай Усков, Тереза Мавика, Василий Церетели, Ольга Свиблова — в общем, знакомые всем представители мира моды и искусства в светской жизни.

Гораздо более неожиданным стало появление Ирины Абрамович, бывшей жены миллиардера Романа Абрамовича, которая на подобных мероприятиях в России не бывала уже давно. Пришла на выставку и Ида Кехман, которая, как сообщал телеграм-канал "Антиглянец", намерена вернуться в тусовку и даже ради этого собирается переезжать в Москву.


Ирина Абрамович и Константин Ремчуков
Ксения Соловьева
Галина и Роман Ротенберг
Ида Кехман
Ольга Свиблова
Маргарита Пушкина


Андрей Шаронов и Дарья Повереннова
Тереза Мавика

Экспозиция включает работы культовых представителей индустрии, в том числе Ирвина Пенна, Хельмута Ньютона, Херба Ритца, Ричарда Аведона и других. Впрочем, кураторы уверяют, что выставка будет интересна не только специалистам или поклонникам моды, но и самой широкой публике.

Это классика не просто модной фотографии, это классика вообще фотографии XX—XXI веков. Мы захотели эти работы показать как некую квинтэссенцию красоты, стиля, моды, достоинства. Это такой "код человечества", который мы хотим сохранить в вечности. То есть, если бы мы улетели на Марс, мы взяли бы эти снимки с собой,

— представил журналистам выставку куратор Дмитрий Озерков.

Работать она будет до 13 марта 2022 года.


Дмитрий Озерков
Михаил Карисалов и Михаил Пиотровский
Теодор Курентзис и Виктория Кондрашова
Марина Лошак и Елена Карисалова
Наталья Лучанинова
Николай Усков
Ян Яновский и Елена Фейгин
Василий Церетели
Зельфира Трегулова и Дмитрий Аксенов
Елена и Константин Ремчуковы
Данил Головкин
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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