Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера мультфильма "Зверопой 2". Среди гостей — Риз Уизерспун с дочерью, Скарлетт Йоханссон

Вадим Карасев

Вчера в Лос-Анджелесе прошла премьера мультфильма "Зверопой 2", которая собрала немало знаменитостей. Ее гостями стали Риз Уизерспун, Мэттью Макконахи, Скарлетт Йоханссон и другие. Голливудские актеры озвучили в мультфильме главных персонажей, так что их появление на красной дорожке удивления не вызывает.

Некоторые из звезд заручились вчера поддержкой близких — так, вместе с Макконахи пришла его супруга Камила Алвес, а компанию Риз Уизерспун составила ее дочь от Райана Филиппа Ава.

В российский прокат мультфильм выйдет 23 декабря.





Риз Уизерспун в платье Carolina HerreraАва ФилиппСкарлетт Йоханссон в платье MarkarianКамила Алвес и Мэттью МакконахиБоноХолзиМэттью Макконахи, Ник Кролл и Риз УизерспунМариана Панкина