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Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера мультфильма "Зверопой 2". Среди гостей — Риз Уизерспун с дочерью, Скарлетт Йоханссон

Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера мультфильма "Зверопой 2". Среди гостей — Риз Уизерспун с дочерью, Скарлетт Йоханссон

Вчера в Лос-Анджелесе прошла премьера мультфильма "Зверопой 2", которая собрала немало знаменитостей. Ее гостями стали Риз Уизерспун, Мэттью Макконахи, Скарлетт Йоханссон и другие. Голливудские актеры озвучили в мультфильме главных персонажей, так что их появление на красной дорожке удивления не вызывает.

Некоторые из звезд заручились вчера поддержкой близких — так, вместе с Макконахи пришла его супруга Камила Алвес, а компанию Риз Уизерспун составила ее дочь от Райана Филиппа Ава.

В российский прокат мультфильм выйдет 23 декабря.


Риз Уизерспун в платье Carolina Herrera
Ава Филипп
Скарлетт Йоханссон в платье Markarian
Камила Алвес и Мэттью Макконахи
Боно
Холзи
Мэттью Макконахи, Ник Кролл и Риз Уизерспун
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера мультфильма "Зверопой 2". Среди гостей — Риз Уизерспун с дочерью, Скарлетт Йоханссон
Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера мультфильма
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