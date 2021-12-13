Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера мультфильма "Зверопой 2". Среди гостей — Риз Уизерспун с дочерью, Скарлетт Йоханссон
Сегодня, 11:15 Вадим Карасев
Вчера в Лос-Анджелесе прошла премьера мультфильма "Зверопой 2", которая собрала немало знаменитостей. Ее гостями стали Риз Уизерспун, Мэттью Макконахи, Скарлетт Йоханссон и другие. Голливудские актеры озвучили в мультфильме главных персонажей, так что их появление на красной дорожке удивления не вызывает.
Некоторые из звезд заручились вчера поддержкой близких — так, вместе с Макконахи пришла его супруга Камила Алвес, а компанию Риз Уизерспун составила ее дочь от Райана Филиппа Ава.
В российский прокат мультфильм выйдет 23 декабря.
Риз Уизерспун в платье Carolina Herrera
Ава Филипп
Скарлетт Йоханссон в платье Markarian
Камила Алвес и Мэттью Макконахи
Боно
Холзи
Мэттью Макконахи, Ник Кролл и Риз Уизерспун
Мариана Панкина
По материалам: spletnik.ru