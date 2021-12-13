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Джиган сделал шикарный бриллиантовый подарок жене на годовщину свадьбы

Джиган сделал шикарный бриллиантовый подарок жене на годовщину свадьбы
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова отметили годовщину отношений. Сегодня одна из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса празднует годовщину свадьбы. Оксана Самойлова получила от мужа шикарный подарок и раскрыла шокирующие факты семейной жизни с Джиганом. Союз Самойловой и Джигана прошел немало проверок на прочность. Сегодня пара празднует девятую годовщину брака, в честь чего Оксана решила поделиться интересными фактами из совместной жизни с артистом. Так, например, недавно рэпер отменил гастроли ради дня рождения тещи, а сегодня утром преподнес возлюбленной роскошный презент. «Подарил мне очень заветную мечту, еще и на 3 к (карата) больше ,чем я мечтала», — похвасталась многодетная мать. Вспомнила модель и о том, как однажды муж бежал за каретой скорой помощи в другой стране, когда ее экстренно госпитализировали. По словам модели, Денис всегда готов прийти ей на помощь, где бы ни находился. «Он едет домой на всей скорости из любой точки города, когда я говорю, что «кажется у меня паническая атака», при этом зная, что, пока он доедет, все уже пройдет. Но все равно едет, потому что знает: мне так спокойнее», — рассказала Самойлова.
Джиган подарил жене шикарное кольцо Кроме того, Оксана рада тому, что супруг в следующем году готов отправиться с ней в любую страну, где произойдет извержение вулкана: увидеть это явление — давнее желание женщины. «12 лет он не засыпает раньше меня потому, что я люблю засыпать первая, — продолжает Самойлова. — И уже 4380 дней держит меня за руку перед сном вне зависимости от обстоятельств. Пусть мы будем счастливы еще много много лет». Сейчас супруги, воспитывающие четырех детей, отдыхают в Париже, откуда активно делятся кадрами. Парки, прогулки, посещение ресторанов с изысканной кухней... Тем не менее, даже в такой идиллии и роскоши хейтеры нашли «ложку дегтя». Так, например, Оксану Самойлову высмеяли за то, что она назвала в блоге главный символ города «эйфелевая башня». Также пару упрекнули в том, что в пандемию они поехали в Европу, тогда как «простым смертным» туда въезд запрещен. И, если Оксана не отвечает на выпады недоброжелателей, то Джиган на своей странице может вступить в перепалку и даже нецензурно выругаться в адрес комментатора.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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