Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и Маргариты" и свой день рождения. Поздравить его пришли Софья и Константин Эрнст, Орбакайте, Киркоров

Вадим Карасев

С 9 декабря в Москве идут премьерные показы постановки Робера Лепажа "Мастер и Маргарита" в Театре наций с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях. Вчера в зрительном зале собрались и звездные друзья Миронова, ведь после спектакля, который шел более пяти часов, актер и художественный руководитель театра собирался еще и отметить свое 55-летие (день рождения был еще 29 ноября, но перед выпуском спектакля явно было не до пирушек).

Среди зрителей были Софья и Константин Эрнст, Юлия Пересильд, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и Ольга Слуцкер, Ингеборга Дапкунайте, Хибла Герзмава и другие.





Филипп Киркоров, Евгений Миронов, Кристина ОрбакайтеФилипп Киркоров и Юлия ПересильдЕвгений Миронов и Ольга Слуцкер





Софья и Константин Эрнст, Кристина Орбакайте

Идея поставить "Мастера и Маргариту" появилась еще в 2015 году. Миронов предложил работу над спектаклем Лепажу, с которым уже создал спектакль "Гамлет. Коллаж". Эта постановка в свое время тоже взволновала театральную Москву — по сути, это был моноспектакль и все роли в шекспировской трагедии играл сам Миронов. Работа над "Мастером и Маргаритой" продлилась несколько лет, а в итоге премьеру пришлось откладывать из-за пандемии коронавируса. Кстати, и на этот раз Миронов играет несколько совершенно разных персонажей.

Спектакль, похоже, впечатлил самых искушенных театралов как минимум своей технической сложностью, ведь Лепаж придумал совместить драматический театр с технологиями представлений иллюзионистов. Ждал публику и звездный актерский состав. Кроме Миронова и Хаматовой в спектакле заняты также Андрей Смоляков и Виктор Вержбицкий.

Звездные гости показа уже поделились своими впечатлениями.

Я в восхищении от режиссерской подачи, сценографии, костюмов, света! Думаю, что это самый сложный проект из тех, что идут в Москве сегодня,

— написала Софья Капкова.





Софья Капкова

Бегите! Смотрите! Вкушайте! Наслаждайтесь!

— посоветовала всем Юлия Пересильд, которая, по ее признанию, впервые за год попала в театр как зритель.

После пятичасового спектакля все отправились праздновать, и настолько потрясающая атмосфера любви и творчества царила в воздухе, что я не перестаю вспоминать и улыбаться сегодня,

— поделилась эмоциями Кристина Орбакайте, которая еще и зажигательно танцевала с Мироновым на афтепати спектакля.





Евгений Миронов и Кристина ОрбакайтеКристина ОрбакайтеЕвгений Миронов

После спектакля Миронова ждал и музыкальный подарок от Владимира Спивакова и его дочери Анны, которая в качестве певицы выступает под псевдонимом Anna Kova.

Надя Бесчетникова