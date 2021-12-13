Евгений Папунаишвили поделился снимком подросшей красавицы-дочки

Танцор и хореограф Евгений Папунаишвили 11 декабря отметил свое 40-летие и 4-летие дочери Софии, фото которой и поделился в Instagram. Хореограф, телеведущий Евгений Папунаишвили воспитывает единственную дочь. София 11 декабря отметила день рождения. Девочке исполнилось 4 года. Звездный папа решил показать поклонникам свою подросшую малышку. Самое интересное, что папа с дочкой родились в один день. На свое 36-летие Евгений получил самый дорогой подарок в жизни. Поклонники восхитились красотой девочки. Многие поразились, как быстро пролетело время и повзрослела дочь хореографа. Хотя Евгений Папунаишвили и расстался со своей супругой-итальянкой, он очень благодарен ей за единственную дочь.София Папунаишвили «Как же Софийка быстро растёт🙏❤️Конечно, всегда буду благодарить за наше чудо её маму! Салиму🙏💐День Рождения, конечно, так же праздник родителей. И я уверен, что все помнят по минутам сам день появления на свет своих детей😅У меня это были самые невероятные, ни с чем не сравнимые эмоции🙏»— признался Евгений Папунаишвили. «Модельная внешность! Камера любит её. А какие волосы!», «Боже, как летит время😍😍😍😍 принцесса😍», «Счастья Вам и красавице Софийке! Какое чудо - получить такой подарок в свой День Рождения🌟», «Малыш, какой же Красавицей становишься», «Такая красотка, да и так быстро выросла», «Очень красивая девочка! ❤️», «Какая красивая девочка, просто чудо чудесное!», «Какая волшебная красотка😍», «Нереальная красавица!» — комментируют подписчики в Instagram. Напомним, Евгений Папунаишвили был женат на итальянке Салиме Бижабер. Однако в 2021 году они решили развестись. Супруги прожили в браке 3 года. Отметим, дочь артиста появилась на свет 11 декабря 2017 года. Знаменитый танцор не присутствовал на родах у Салимы. Он признался, что безумно нервничал и переживал. Врачи посоветовали ему уехать домой. О появлении малышки на свет Евгений Папунаишвили узнал из SMS-сообщения. Хореограф очень благодарен Салиме за счастье быть папой прекрасной девочки.