Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Форум «Alma mater – педагогический» проходит в очном и дистанционном формате

Форум «Alma mater – педагогический» проходит в очном и дистанционном формате

Форум «Alma mater – педагогический» проходит в очном и дистанционном формате

13 декабря в Италии стартовал форум выпускников российских и советских педагогических вузов «Alma mater – педагогический». Программа мероприятий рассчитана на два дня, и 14 декабря форум примет Сербия.

Форум проводится в очном и дистанционном формате, он посвящен актуальным темам гуманитарного образования: деятельность музея как образовательного ресурса, опыт и традиции преподавания естественно-научных дисциплин на русском языке, возможности СМИ и интернета в сфере образования и т. д.

Организаторы – Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и Институт филологии и журналистики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского при содействии Минпросвещения РФ и Всемирной ассоциации выпускников.

Форум призван привлечь к решению актуальных проблем выпускников отечественных педагогических вузов, учеников и родителей, студентов иностранных педагогических вузов, российских соотечественников, ученых, иностранцев, заинтересованных в изучении русского языка и культуры.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Форум «Alma mater – педагогический» проходит в очном и дистанционном формате
Форум «Alma mater – педагогический» проходит в очном и дистанционном
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и Маргариты" и свой день рождения. Поздравить его пришли Софья и Константин Эрнст, Орбакайте, Киркоров
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и вывели токены на $100 млн
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и
BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли криптовалютами
BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли
ЦБ РФ выступил против инвестиций паевых фондов в криптовалюты
ЦБ РФ выступил против инвестиций паевых фондов в криптовалюты
Альтернативное правительство Мьянмы признало Tether в качестве официальной валюты
Альтернативное правительство Мьянмы признало Tether в качестве
Подразделение SK Telecom потребовало от портфельных компаний присутствия в метавселенной
Подразделение SK Telecom потребовало от портфельных компаний
Gala Games и C² Ventures запустят фонд на $100 млн для инвестиций в блокчейн-игры
Gala Games и C² Ventures запустят фонд на $100 млн для инвестиций в
Росстандарт дал рекомендации по выбору фейерверков к Новому году
Росстандарт дал рекомендации по выбору фейерверков к Новому году
В Братске построят школу на 1275 мест
В Братске построят школу на 1275 мест
Благотворительный фонд учит английскому языку детей в туберкулезной больнице
Благотворительный фонд учит английскому языку детей в туберкулезной
Противогололедная обработка дорог началась в Иркутске
Противогололедная обработка дорог началась в Иркутске

Топ на сегодня

Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а MicroStrategy докупила 1434 BTC
Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Мирослава Карпович показала вертикальный шпагат в коридоре поезда
Мирослава Карпович показала вертикальный шпагат в коридоре поезда
Звездный Instagram: готовимся к Новому году
Звездный Instagram: готовимся к Новому году

Еще по теме

III Общенациональный родительский форум проходит в онлайн-формате
В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов
В Волгоградской области проходит Всероссийский студенческий форум педагогических вузов
В Якутии прошел онлайн-форум «Дистант. Трансформация педагогических технологий»