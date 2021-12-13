Форум «Alma mater – педагогический» проходит в очном и дистанционном формате

13 декабря в Италии стартовал форум выпускников российских и советских педагогических вузов «Alma mater – педагогический». Программа мероприятий рассчитана на два дня, и 14 декабря форум примет Сербия.

Форум проводится в очном и дистанционном формате, он посвящен актуальным темам гуманитарного образования: деятельность музея как образовательного ресурса, опыт и традиции преподавания естественно-научных дисциплин на русском языке, возможности СМИ и интернета в сфере образования и т. д.

Организаторы – Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и Институт филологии и журналистики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского при содействии Минпросвещения РФ и Всемирной ассоциации выпускников.

Форум призван привлечь к решению актуальных проблем выпускников отечественных педагогических вузов, учеников и родителей, студентов иностранных педагогических вузов, российских соотечественников, ученых, иностранцев, заинтересованных в изучении русского языка и культуры.

