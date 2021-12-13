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Gala Games и C² Ventures запустят фонд на $100 млн для инвестиций в блокчейн-игры

Gala Games и C² Ventures запустят фонд на $100 млн для инвестиций в блокчейн-игры


Гейминговая платформа Gala Games и венчурная фирма C² Ventures объявили о запуске фонда в размере $100 млн для инвестиций в разработчиков игр и новые проекты на базе блокчейна. Об этом говорится в пресс-релизе.


В интересы фонда входят GameFi, метавселенные и другие децентрализованные игровые решения.


Проекты на попечительстве также получат интеллектуальную поддержку в виде рекомендаций о невзаимозаменяемых токенах, пресейл-стратегиях, токен-дизайне, внутриигровой экономике, маркетинге, вовлечении сообщества и монетизации.


C² Ventures основана бывшим топ-менеджером биткоин-биржи Huobi Global Циарой Сан.


Ранее команда Binance Smart Chain и оператор NFT-игр Animoca Brands анонсировали запуск блокчейн-инкубатора, ориентированного на GameFi-стартапы.


Напомним, инвестиционная компания Sfermion привлекла $100 млн для создания метавселенной. С той же целью биткоин-биржа KuCoin запустила фонд в размере $100 млн.


В начале ноября гонконгская гейминговая платформа The Sandbox закрыла раунд финансирования на $93 млн, который возглавил Vision Fund 2 от SoftBank. Привлеченные средства компания направит на создание метавселенной. 


Аналогичные цели преследовала блокчейн-компания Enjin при запуске фонда на $100 млн.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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