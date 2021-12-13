Gala Games и C² Ventures запустят фонд на $100 млн для инвестиций в блокчейн-игры

Гейминговая платформа Gala Games и венчурная фирма C² Ventures объявили о запуске фонда в размере $100 млн для инвестиций в разработчиков игр и новые проекты на базе блокчейна. Об этом говорится в пресс-релизе.

В интересы фонда входят GameFi, метавселенные и другие децентрализованные игровые решения.

Проекты на попечительстве также получат интеллектуальную поддержку в виде рекомендаций о невзаимозаменяемых токенах, пресейл-стратегиях, токен-дизайне, внутриигровой экономике, маркетинге, вовлечении сообщества и монетизации.

C² Ventures основана бывшим топ-менеджером биткоин-биржи Huobi Global Циарой Сан.

Ранее команда Binance Smart Chain и оператор NFT-игр Animoca Brands анонсировали запуск блокчейн-инкубатора, ориентированного на GameFi-стартапы.

Напомним, инвестиционная компания Sfermion привлекла $100 млн для создания метавселенной. С той же целью биткоин-биржа KuCoin запустила фонд в размере $100 млн.

В начале ноября гонконгская гейминговая платформа The Sandbox закрыла раунд финансирования на $93 млн, который возглавил Vision Fund 2 от SoftBank. Привлеченные средства компания направит на создание метавселенной.

Аналогичные цели преследовала блокчейн-компания Enjin при запуске фонда на $100 млн.