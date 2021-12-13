Гороскоп на 2022 год по году рождения

Вадим Карасев

Чтобы понять, каким будет 2022 год, необходимо узнать прогноз по вашему году рождения и по животному-покровителю. Эксперты рассказали, каким обещает быть год Тигра для каждого из нас.

Для начала эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ознакомиться с описанием года Тигра, чтобы понять, чего можно ждать от него в целом. После этого можно сфокусироваться на описанных далее советах, чтобы максимально эффективно спланировать дела на год или просто понимать, как себя вести в той или иной ситуации.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

Для рожденных в год Крысы начинается время, которое можно окрестить как период прозрений и получения мудрости, новых знаний. В 2022 году эксперты настоятельно рекомендуют людям этого Знака сфокусироваться на духовных поисках, любви, а также найти время для реализации рабочих амбиций. Крысам стоит помнить о признаках приближения финансового успеха. Это время самоотверженного и окупаемого труда.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

В 2022 году Быкам, возможно, придется часто менять обстановку, совершать переезды, отправляться в путешествия, командировки и так далее. Заговоры на удачную поездку должны будут помочь обойти стороной проблемы в пути. Это будет динамичное время, в которое эксперты рекомендуют этим людям менять работу, искать новые источники вдохновения.

Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Год Тигра для рожденных в этот же год обещает быть удачным в любой из сфер жизни. Проблема лишь в том, что придется расставить приоритеты заранее. Если Тигры решат сфокусироваться на работе, придется отодвинуть в сторону вопросы любви. Если же им захочется наладить семейную жизнь, лучше будет сконцентрироваться на этой задаче. Если захочется перевести отношения на новый уровень, эксперты рекомендуют проверять совместимость в браке.

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Все рожденные в год Кролика в эти двенадцать месяцев почувствуют мощный прилив сил, но многим людям этого года рождения не удастся реализовать потенциал полностью. Важно помнить о своих сильных сторонах, делая упор именно на них. Тем, кто не понимает, в чем он действительно хорош, Тигр поможет в 2022 году наконец с этим определиться. Все, что требуется от Кроликов, — это не спешить, не торопить события.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Людям, которые были рождены в год Дракона, следует помнить о силе слова. Сказанное в 2022 году будет часто становиться явью, причем очень быстро. Нужно говорить приятные вещи себе, близким, друзьям. Вселенная не потерпит пессимизма со стороны этих людей. В таком случае Драконы могут попасть в не очень приятную ситуацию. Нужно помогать близким и быть максимально ответственными в вопросах, связанных с работой.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Всем, кто рожден в год Змеи, стоит отталкиваться от главного совета экспертов. Они рекомендуют формировать сильную энергетику в доме. Для этого нужно следовать законам Васту, чтобы гармония в доме быстрее передавалась тем, кто в нем живет. В родных стенах Змеи смогут получить максимум продуктивности, вдохновения, удачи. Еще в 2022 году эксперты советуют Змеям не сорить деньгами. Все покупки лучше совершать обдуманно и без спешки.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Начало года для Лошадей будет крайне динамичным и непредсказуемым. Уже к началу весны ситуация должна будет устаканиться, но к этому времени жизнь Лошадей изменится, причем очень сильно. Этим людям стоит помнить о признаках, означающих, что жизнь скоро поменяется. В целом год будет полон непредсказуемых, но приятных сюрпризов. Чтобы не отпугнуть удачу, нужно как можно чаще помогать близким и друзьям. Вселенная обязательно спишет за это кармические долги и дарует счастье.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Всем рожденным в год Козы в 2022 году придется в первую очередь избавиться от зависти и обид. Эти чувства крайне опасны, особенно в период правления Тигра. Что касается работы и бизнеса, то эксперты рекомендуют не упускать важные детали. При планировании необходимо учитывать абсолютно все детали. Если вдруг начнется черная полоса, необходимо помнить, что в любой бочке дегтя есть капля меда. Все плохое закончится, а на смену негативу придет счастье и добро. Козы-оптимисты станут намного счастливее.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Обезьяны в первой половине год могут стать несколько медлительными. Вернуть себе активность и энергичность им помогут три полезных упражнения на каждый день. Ничего не происходит случайно, поэтому любые события и чувства будут предвещать что-то важное. 2022 год можно посвятить поискам любви, новой работы. При желании Обезьяны смогут открыть новый бизнес, покорить новые вершины. Недаром говорят: если есть цель, то покорение любой вершины покажется более простым.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Рожденные в год Петуха смогут в 2022 году исполнить все свои желания. Ускорить этот процесс им помогут четыре психологических трюка. Также этим людям стоит почаще уповать на интуицию, личный опыт. Советы окружающих могут навредить им, причем довольно сильно. Летом и осенью этим людям не стоит взваливать на себя все тяготы мира. Важно находить время для расслабления, а лучше — для полноценного отпуска.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Все, кто появился на свет под покровительством Собаки, в 2022 году могут навредить сами себе. Нужно избавиться от негативных мыслей, страхов и неуверенности, чтобы случайно не вызвать самосглаз. Есть шесть признаков того, что это происходит уже сейчас. Собакам стоит фокусироваться на приятных словах окружающих и не ругать себя за ошибки в жизни, особенно те, которые были допущены много лет назад. Согласно прогнозам, в 2022 году может появиться человек, который поможет Собакам достичь гармонии и счастья.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Люди этого Восточного Знака весной и осенью могут встречаться с неурядицами во всех сферах жизни. Это будут мелкие проблемы, решить которые им помогут специальные заговоры. Зимой и летом у этих людей будет очень много удачи, энергии и физических сил на преодоление любых препятствий и достижение любых поставленных целей. Тем не менее им лучше отказаться от стратегии быстрого захвата. Эксперты советуют действовать методично и осторожно.