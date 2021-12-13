Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — астролог с большим опытом и багажом знаний. Его астрологические прогнозы помогают многим людям преодолевать препятствия на жизненном пути, оборачивая неприятности себе на пользу.

Портал Woman’s day поделился с нами интересными и полезными советами эксперта относительно этой недели. Очень важно следовать этим простым рекомендациям, чтобы в любви, в финансовой сфере и в делах вам сопутствовала удача и чтобы всего получалось добиваться с наименьшими затратами энергии.

Овен

Начнется неделя не с самой благоприятной ноты, но зато потом Овнов ждут очень важные дела, приятные эмоции, успехи. Первый день недели можно использовать как время для поисков мотивации. Например, можно воспользоваться медитацией-настройкой для изменения жизни в лучшую сторону. Это идеальный период для получения знаний, опыта. Общения с людьми, новых знакомств, в том числе и любовных. Конечно, в конце рабочей недели возможно некоторое недовольство коллег и начальства, но это временно. Не нужно резко реагировать на критику в свой адрес.

Телец

Финансовая сфера жизни для Тельцов приобретает важный окрас. Астролог считает, что период с 13 по 19 декабря идеально подходит для избавления от долгов. Год подходит к концу, поэтому было бы здорово завершить его без кредитов. Для повышения заработков нужно больше трудиться. Чтобы повысить эффективность труда можно воспользоваться тибетской денежной мантрой. Также Павел Глоба отмечает, что на работе могут возникнуть негативные эмоции, которые не стоит держать в себе. Тут на помощь Тельцам придет общение с близкими и второй половинкой.

Близнецы

Благоприятными днями недели можно считать понедельник и вторник. Это будут самые продуктивные дни, в которые любые дела по дому и по работе будут восприниматься не как нечто угнетающее, как что-то очень приятное. В конце недели, наоборот, даже самые приятные занятия могут показаться Близнецам какими-то унылыми. В общении и отношениях Близнецам стоит проявить уступчивость. Если внезапно закончатся силы а это может произойти, можно воспользоваться дыхательной гимнастикой. Это удобно, ведь энергия восполняется очень быстро, хоть и на короткий срок.

Рак

Первое, что нужно сделать Ракам на этой неделе — навести порядок дома. Им нужно сделать энергетику жилища положительной, чтобы как можно быстрее восстанавливать силы или работать в родных стенах. В бизнесе Павел Глоба советует Ракам не торопиться. Важно стать наблюдательными и осторожными. Проблемы в делах будут неминуемо отражаться на семейной идиллии, нарушая ее в тот момент, когда Раки будут говорить о проблемах дома. В любовной сфере жизни астролог рекомендует людям данного Знака временно взять паузу, особенно тем, кто находится в поисках.

Лев

Звезды и планеты раскроют Львам некоторые важные секреты. Например, они помогут людям данного Знака правильно прогнозироваться то, что будет происходить на работе, в делах или в семье. Тут важно помнить о двух вещах — о доверии своей интуиции и о гаданиях. Гадание Таро на ситуацию поможет Львам не только узнать, что будет за горизонтом событий, но и получить правильный совет. Эта неделя не подходит для повышенной активности в финансовой сфере. В любви Львов ждут успехи, но лучше не надеяться на появление постоянного партнера.

Дева

Девам в период с 13 по 19 декабря удастся избавиться не только от неприятностей в работе, но и в любви. Ускорить этот процесс им поможет сильный ритуал на удачу. Неделя подходит для дорогостоящих приобретений, активного труда. Одиноким Девам звезды помогут найти вторую половинку, а вот тем, кто уже состоит в отношениях, лучше поменьше ссориться. Вся неделя вплоть до 16 декабря будет наполнена удачей и благоприятной энергией звезд. К концу недели милость звезд сменится на гнев, поэтому выходные лучше прожить в отдыхе и релаксации, не выходя из дома.

Весы

Самыми сложными днями для Весов на этой неделе станут 13 и 19 декабря. В эти дни лучше посвящать время очищению дома от негативной энергии, особенно в воскресенье. Если этого не делать, отрицательные вибрации могут стать причиной появления усталости. В целом неделя будет крайне динамичной. Весы станут очень притягательными для противоположного пола, а также продуктивными в работе. Павел Глоба советует представителям данного Знака не бояться длительных поездок, смены обстановки, заключения сделок.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе выдастся отличная возможность купить что-то по скидке, порадовать себя или своих близких подарками. Можно попробовать купить какие-то презенты на грядущий Новый год. Что касается дел и забот, то на этой неделе в целом будет не до них. Это значит, что понадобится чуть больше мотивации. Медитация на призыв энергии поможет добиться успеха во всех делах. Это будет время, когда работа отойдет на второй план, но именно тем данный период и опасен, ведь важно не забывать о своих обязанностях.

Стрелец

Самыми трудными днями недели для людей этого Знака станут пятница и суббота. Если вдруг эти дни начнутся с неприятной ноты, вернуть удачу и оптимизм помогут шепотки на удачу. Если на работе нет долгов и нерешенных задач. Можно смело заниматься разработкой и продвижением новых идей, новыми начинаниями. Энергии Стрельцов хватит для разрешения любой проблемы. В личной жизни представителей данного Знака тоже ждут большие успехи. Им удастся побороть одиночество, завести новые знакомства, укрепить существующие отношения.

Козерог

Понедельник станет самым опасным днем для Козерогов. Это значит, что пришла пора взять на вооружение позитивные аффирмации для удачного начала недели. Первое, что советует Павел Глоба Козерогам — это перестать распространяться о своих планах на будущее, особенно в любви. Это очень удачное время для уединения, проведения времени со второй половинкой. В работе и бизнесе эта неделя будет очень удачной для завершения важных проектов. Новые проекты пока лучше отложить на неопределенный срок. Середина неделя окажется крайне продуктивной.

Водолей

Водолеи на этой неделе будет очень успешными в сфере любви и общения. Вселенная предоставляет им выбор — остаться в уединении или постараться найти вторую половинку. Тем, кто уже давно состоит в отношениях, Павел Глоба советует постараться побороть уныние. В борьбе с рутиной поможет правильный и необычный отдых. В делах и в работе Водолеям нужна будет концентрация. Три простых упражнения повысят ее быстрее всего. Также астролог советуют представителям данного Знака избегать высоких физических нагрузок.

Рыбы

Рыбам стоит обращать почаще внимание на важные знаки Вселенной, особенно в дни силы: 15, 16 и 19 декабря. В эти дни Рыбы будут максимально продуктивными и харизматичными. Всем, у кого есть какие-то проблемы в отношениях, могут рассчитывать на то, что они пройдут. Воцарится долгожданная гармония и спокойствие. При желании люди данного Знака могут сфокусироваться на работе, полностью отдав себя решению накопившихся задач. Перед Новым годом очень важно с максимальной ответственностью подойти к тем делам, которые требуют срочного завершения.