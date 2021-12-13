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Григорий Лепс шикарно обеспечит жену и детей после развода

Григорий Лепс шикарно обеспечит жену и детей после развода
59-летний певец Григорий Лепс 20 декабря сменит статус и превратится в завидного холостяка. Щедрый артист достойно обеспечит семью после развода. Два дня назад стало известно, что жена Григория Лепса, 49-летняя Анна Шаплыкова, подала на развод с супругом после 20 лет брака. Это стало настоящим шоком для поклонников музыканта, поскольку для них пара Григория и Анны казалась совершенно идеальной. «Работаю я и рву себя на части только для того, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. У каждого своя планка. У меня она достаточно высока, потому что детей немало и будут еще. Веду переговоры с женой по поводу продолжения детского праздника…» — говорил Лепс.
Григорий Лепс с женой Тем не менее, на 20 декабря в мировом участке №364 Хамовнического суда уже назначено заседание, на котором артиста и его супругу официально разведут. «Они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение. У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием. Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях», — говорила Оксана Якимова, адвокат Шаплыковой. Как Лепсы будут делить имущество? Похоже, Анна останется разведенной и очень богатой женщиной. Как пишет издание «Комсомольская правда», у Григория Лепса довольно внушительный список нажитого движимого и недвижимого. Артист является совладельцем бренда оптики и ресторана «Рюмка водки». Также у Григория Викторовича есть свою ювелирный дом, продюсерский центр, а также под его брендом производят алкогольную и фермерскую продукцию.
Григорий Лепс с женой и детьми Также очень хороший доход Лепсу приносит музыкальная и концертная деятельность. По данным рейтинга Forbes за прошлый год музыкант заработал $2,2 млн (около 161 млн. рублей). И это при том, что во время пандемии доходы артиста существенно снизились. Раньше он нон-стопом давал концерты чуть ли не во всех городах России, СНГ и зарубежья. А в этот новый год он выступит сразу на нескольких площадках, причем за одно выступление возьмет не менее 7 млн рублей. Из «совместно нажитого» у Лепсов есть квартира в Москве площадью более 300 квадратных метров и особняк на Новой Риге, а также недвижимость в Италии. Однажды Лепс сказал: «Чтобы уйти от моей жены, нужно быть полным идиотом. Я не идиот. Поэтому ни о каком разводе даже речи быть не может. Понимаете, о чем я? Говорят, что у мужчины должна быть спина, тыл. У меня он просто железобетонный. Я в своей жене уверен больше, чем в себе…». Ходят слухи, что на самом деле развод — это фиктивный процесс, чтобы урегулировать различные финансовые вопросы. Поклонники надеются, что это может оказаться правдой.
Григорий Лепс с женой и детьми Все знают, что Лепс человек щедрый, который не жалеет денег на благотворительность: помогает больным детям. И всегда обеспечивал детям и жене достойную жизнь. От первого брака у Лепса есть взрослая дочь – 36-летняя Инга, которой отец купил жилье и помогает финансово. Григорий оплачивает учебу 19-летней дочери Евы в МГИМО, продюсирует группу, где она поет. Несовершеннолетние дети посещают частную школу недалеко от дома. Поэтому речи о том, что семья съедет из особняка не идет. Вопрос раздела имущества на данный момент не обсуждается. Говорят, что все финансовые вопросы решены мирно – семья продолжает жить в привычном для них режиме. Обеспечивает детей полностью отец. Григорий Лепс не допустит, чтобы снизился уровень жизни его детей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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