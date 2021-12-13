Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и вывели токены на $100 млн

Злоумышленники скомпрометировали 148 кошельков пользователей NFT-маркетплейса Vulcan Forged и похитили 4,5 млн токенов PYR (более $100 млн на момент написания).

https://twitter.com/VulcanForged/status/1470201106626224140

По данным Vulcan Forged, хакеры получили доступ к приватным ключам пользователей.

Команда подчеркнула, что уже обратилась к биржам с просьбой внести в черный список адрес кошелька, связанного со взломом. Также сообщается, что на одной из площадок его владелец мог пройти процедуру KYC, однако в Vulcan Forged пока не раскрыли подробностей.

Маркетплейс пообещал компенсировать все украденные токены PYR, а также другие монеты, если злоумышленники их похитили. Команда платформы также начала разработку полностью децентрализованного решения для настройки кошелька.

На фоне новостей цена токена PYR просела почти на 15%.

График PYR/USDT биржи Kucoin. Данные: TradingView.

Ранее криптовалютная биржа AscendEX сообщила о взломе горячих кошельков Ethereum, Polygon и Binance Smart Chain.