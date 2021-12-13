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Halo Infinite получит плейлисты Slayer, Fiesta, Free-For-All и SWAT на следующей неделе

Halo Infinite получит плейлисты Slayer, Fiesta, Free-For-All и SWAT на следующей неделе


Студия 343 Industries несколько дней назад обещала до конца года добавить в мультиплеер Halo Infinite больше плейлистов. Они не успели их выпустить к официальному релизу шутера, который состоялся 8 декабря, но уже на следующей неделе к ним получат доступ игроки.

Директор сообщества Halo Брайан Джаррард на Reddit объявил, что уже на следующей неделе, 14 декабря, новые плейлисты будут добавлены в Halo Infinite:

Четыре новых плейлиста: Slayer, Fiesta, FFA и Tactical Slayer (SWAT) будут добавлены через сервисное обновление во вторник, 14 декабря.

Отдельно Джаррард отмечает, что студия 343 Industries выпускает Slayer в базовом варианте, но в будущем его будут улучшать, в соответствии с пожеланиями игроков.

Кроме того, обновление на следующей неделе внесет некоторые изменения в задачи:

Обновление на следующей неделе также будет включать в себя корректировки задач, в том числе удаление некоторых особенно разочаровывающих, специфичных для режима, снижение некоторых требований для других, снижение интенсивности еженедельного конечного испытания (добраться до него достаточно сложно) и добавление совершенно новых задач, специфичных для новых плейлистов.

Напомним, что мультиплеер Halo Infinite доступен всем игрокам условно-бесплатно.

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По материалам: newxboxone

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