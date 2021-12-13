Хорошие новости в 2021 году

По данным ученых, озоновый слой полностью восстановится к 2050 году.В Кении не только за год браконьерами не был убит ни один носорог, но их поголовье выросло на 11% с 1441 до 1605.После падения за последние годы внезапно в разы выросли выпуск и продажа бумажных книг. Объясняют, что виной всему самоизоляция и самообразование.В Португалии начальникам запретили беспокоить своих подчиненных в нерабочее время. Ни в каком виде.В Камеруне пойманных браконьеров вербуют в защитников дикой животной. Им платят зарплату и они довольны и пашут от души.Создана идеальная вакцина от малярии, которая спасёт половину Африки.В Германии приют для бездомных животных заводит аккаунты для своих питомцев в Тиндере. Разбирают как горячие пирожки!Во Франции открылся "дом престарелых" для цирковых слонов. Уже есть первый постоялец – 52-летний слон Ганди.Научились определять депрессию и биполярное расстройство личности по анализу крови.10 стран мира перешли на 100% использование энергии из возобновляемых источников.В Лондоне контора делает из обрезков ананасов искусственную веганскую кожу.В Японии появился Министр по делам Одиночества.Гигантские панды больше не исчезающий вид.