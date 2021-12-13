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Хорошие новости в 2021 году

Хорошие новости в 2021 году



По данным ученых, озоновый слой полностью восстановится к 2050 году.




В Кении не только за год браконьерами не был убит ни один носорог, но их поголовье выросло на 11% с 1441 до 1605.




После падения за последние годы внезапно в разы выросли выпуск и продажа бумажных книг. Объясняют, что виной всему самоизоляция и самообразование.




В Португалии начальникам запретили беспокоить своих подчиненных в нерабочее время. Ни в каком виде.




В Камеруне пойманных браконьеров вербуют в защитников дикой животной. Им платят зарплату и они довольны и пашут от души.




Создана идеальная вакцина от малярии, которая спасёт половину Африки.




В Германии приют для бездомных животных заводит аккаунты для своих питомцев в Тиндере. Разбирают как горячие пирожки!




Во Франции открылся "дом престарелых" для цирковых слонов. Уже есть первый постоялец – 52-летний слон Ганди.




Научились определять депрессию и биполярное расстройство личности по анализу крови.




10 стран мира перешли на 100% использование энергии из возобновляемых источников.




В Лондоне контора делает из обрезков ананасов искусственную веганскую кожу.




В Японии появился Министр по делам Одиночества.




Гигантские панды больше не исчезающий вид.
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По материалам: Sivator

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