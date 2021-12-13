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Из Fortnite на Xbox убрали режим разделенного экрана, но его обещают вернуть

Из Fortnite на Xbox убрали режим разделенного экрана, но его обещают вернуть


После старта 3 главы Fortnite разработчики столкнулись с целым рядом проблем, которые они постепенно устраняют. Похоже, что одной из проблем была затронута работа режима разделенного экрана в Fortnite на приставках Xbox и Playstation. Эту функцию временно отключили, сейчас ее в Fortnite нет.

Похоже, что функцию скоро вернут. Игроки обнаружили на доске сообщества Fortnite в Trello карточку с надписью «Splitscreen Disabled», то есть об этой проблеме разработчики явно знают. Она выведена в разделе «Общие основные проблемы». Команда поддержки Fortnite в настоящее время указывает, что «исправит со следующим обновлением» эту проблему, в соответствии с примечанием на карточке.

Напомним, что режим разделенного экрана в Fortnite есть только на консолях Xbox и Playstation, на PC эта функция отсутствует.

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По материалам: newxboxone

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